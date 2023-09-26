燒肉信徒照過來！網議十大最夯燒肉餐廳不吃會後悔

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「燒肉餐廳」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的燒肉餐廳排行。

「烤肉」已然成為中秋節必做事項之一，不過近年有越來越多人喜歡到「燒肉店」度過中秋，除了不用費心準備食材之外，有些燒肉店甚至還提供「代烤」服務，簡直是懶人救星，令民眾愛不釋手。我們針對網路上「燒肉店」相關話題進行觀測，帶你一起吃遍最受歡迎的燒肉！

「屋馬」被封最難訂燒肉餐廳 南霸天「碳佐麻里」蒜蝦飯擄獲人心 ▲ 網友熱議TOP10燒肉餐廳 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近三個月內網友針對「燒肉餐廳」相關話題的討論，發現「屋馬燒肉」最受到大眾歡迎，位於台中的屋馬燒肉被網友稱為「台中最難訂燒肉餐廳」，明亮乾淨的環境、美味可口的餐食，讓許多人慕名前來。

有網友分享到屋馬用餐後的心得，提到「套餐燒肉我最推就屋馬」、「屋馬雞湯讚讚」、「認真覺得屋馬好吃服務又好」，認為屋馬除了餐點美味之外，服務也相當周到，也有網友說「店員都是帥哥美女」，指出屋馬服務人員不僅服務周全，外型也相當亮眼，令人看了賞心悅目。

不過，雖然有許多民眾大推屋馬燒肉，卻也有人表示「好吃但訂位難訂到翻白眼」，認為屋馬「台中最難訂燒肉」之稱果然名不虛傳，建議想前往嚐鮮的民眾可以提前訂位，以防敗興而歸。

聲量排行第二的燒肉店則是被稱為「燒肉界南霸天」的「碳佐麻里精品燒肉」。有人說碳佐麻里在南部的地位相當於台中的屋馬燒肉，其中更有人點名吃碳佐麻里必點「蒜蝦飯」，甚至評價「沒吃到絕對會超失望」。

而「活力卷」也是網友極度推薦的熱門菜色，就有人提醒「一定要沾特製咖哩醬」、「沾咖哩醬真的超！好！吃！」，認為該餐點必須配上靈魂醬料才能凸顯其美味程度；也有網友表示「我愛芋頭/地瓜起司燒」、「甜點必點紅豆抹茶冰」，大推碳佐麻里的甜品，可見碳佐麻里在各項菜品上的表現都令人相當滿意。

另外，「乾杯燒肉居酒屋」則是因其店內的用餐氣氛歡樂而廣受好評，其中最著名的即是「8點乾杯」活動。每天晚上8點一到，店內就會有主持人介紹來賓，並邀請顧客一起分享故事，只要跟著全場乾杯，一口氣喝完手上的飲料，就可以再免費獲得一杯飲品，特色活動也吸引不少饕客討論。

你也是熱愛燒肉的「燒肉信徒」嗎？或是以上的餐廳你都還沒嘗試過呢？今年中秋烤肉不妨參考以上10大燒肉餐廳，邀請親朋好友一起到店內享用美味餐食，並一起度過歡樂的相聚時光吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「燒肉餐廳」相關討論則數。觀測期間：2023/06/07~2023/09/06，共3個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、地點評論（排除抽獎文）

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