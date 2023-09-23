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機能面料防風也防水 Ground Y將城市化為Outdoor玩樂場

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Ground Y本季提出「走出室外即是戶外」宣言，多樣化的山系戶外單品，也散發軍事野戰風格。圖／Ground Y提供（合成圖）
Ground Y本季提出「走出室外即是戶外」宣言，多樣化的山系戶外單品，也散發軍事野戰風格。圖／Ground Y提供（合成圖）

隨著秋冬的來臨，又來到寬版與多層次穿搭的季節。山本耀司旗下入門品牌Ground Y在2023秋冬以「走出室外就是戶外」為概念，跨越季節的限制，讓穿上Ground Y後也能在都會街道感受越野、outdoor精神，並帶來登山連帽大衣、雙肩後背包、長版襯衫等多樣風格單品推薦。

本季Ground Y加入了鮮明的戶外、粗獷風格，同時混紡材質帶來了防潑水、保溫散熱的特點，也合適於秋冬室內外溫差變化的需求。其中季節復刻的登山連帽大衣，可防風、抗寒，同時下擺也具備抽繩設計，加上連帽後散發了神秘危險氣場。酒紅色的炫彩嫘縈寬幅長版襯衫則帶有幾分仙氣道士風，也讓不同身型都能輕鬆駕馭，表面並具有如礦石般的質地紋理，散發剛毅印象。

值得推薦的單品再包含一款軋別丁垂墜裙褲與一件嫘縈混紡高領無袖洋裝，前者帶有飛鼠褲般的寬鬆輪廓，不對稱的結構在行進間自然呈現流動感，後者則以無袖形式讓雙手自由，同時雙色、嫘縈混紡的面料，更具修身與視覺吸睛效果，全系列已可在Ground Y台北微風信義二樓，親臨挑選造型。

黑色軋別丁垂墜裙褲，價格店洽。圖／Ground Y提供
黑色軋別丁垂墜裙褲，價格店洽。圖／Ground Y提供
以無性別為主張的Ground Y，2023秋冬系列使用混紡材質，讓衣物防水防風，在不同季節與地形中來去自如。圖／Ground Y提供
以無性別為主張的Ground Y，2023秋冬系列使用混紡材質，讓衣物防水防風，在不同季節與地形中來去自如。圖／Ground Y提供
Ground Y本季提出「走出室外即是戶外」宣言，大膽挑戰城市與山林的風格界線。圖／Ground Y提供
Ground Y本季提出「走出室外即是戶外」宣言，大膽挑戰城市與山林的風格界線。圖／Ground Y提供
嫘縈混紡高領無袖洋裝，價格店洽。圖／Ground Y提供
嫘縈混紡高領無袖洋裝，價格店洽。圖／Ground Y提供
炫彩嫘縈寬幅長版襯衫，價格店洽。圖／Ground Y提供
炫彩嫘縈寬幅長版襯衫，價格店洽。圖／Ground Y提供

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