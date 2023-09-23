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2024春夏時裝周GUCCI重返簡約 茱莉亞羅勃茲成大秀VIP

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
古馳經典的綠紅綠和藍紅藍織紋，重新出現在袖口、領口、鞋款鞋舌等不同細節。圖／GUCCI提供
古馳經典的綠紅綠和藍紅藍織紋，重新出現在袖口、領口、鞋款鞋舌等不同細節。圖／GUCCI提供

GUCCI於昨日台灣時間晚上9點於米蘭時裝周發表了2024春夏女裝秀。由於這是新任創意總監Sabato De Sarno上任後全權操刀的第一場大秀，因而引起全世界時尚迷關心，秀上並有品牌大使NEWJEANS團員中的Hanni現身，西方巨星如茱莉亞羅勃茲、雷恩葛斯林則也成為座上賓，成為米蘭時裝周期間最受注目的大秀之一。

有別於過去數年的文藝復興風格，本季GUCCI 2024春夏女裝宛如改頭換面，在Sabato De Sarno掌舵下，回歸高度簡約路線，並以第一套造型的超長風衣、超低背心、極短褲、厚底樂福靴，為整場大秀風格定調。合身但略為寬鬆的粉色或海軍藍色長外套或雙排扣西裝，展現出GUCCI女性的幹練俐落，尤其極短褲更將展現出修長腿部線條輪廓，活力四射；柔軟的棉質高領美式風格外套和皮裙混搭，讓GUCCI這家百年時裝屋展現出實穿、接地氣的親民一面，V領開襟的絲質長衫看似優雅簡約，但在袖口處低調混入GUCCI經典的綠紅綠織帶。

事實上，GUCCI經典的雙色織帶本季除了綠紅綠、也有藍紅藍的組合，並出現在領片、袖口、甚至是蟒蛇皮的壓紋包款上、白色球鞋的鞋舌上；配件部分，GUCCI經典的馬銜鍊元素本季變得極為燙手：單邊的超大金色耳環、脖子上的短版金色短鏈、又或是手上的金色手環，每個單品都有喧賓奪主（讚美意味）的嫌疑，讓人想要即刻擁有。

然而在這一切簡約化、親民的同時，仍然可以從部分細節感受到Sabato的隱藏巧思：像是在襯衫內側拼接的超長繫帶可綁成蝴蝶結，並出現在另一套藍色長袖上衣中。整體而言，GUCCI從先前繁複、炫技取向、華麗的文藝復興風格高程度走向內省、內斂、都會、知性與俐落氣息。至於品牌粉絲會否買單？且讓新品上市後，真實試穿感受、讓體驗來說話。

古馳於昨日台灣時間晚上發表了2024春夏女裝，展現新任創意總監脫胎換骨的全新風格。圖／GUCCI提供
古馳於昨日台灣時間晚上發表了2024春夏女裝，展現新任創意總監脫胎換骨的全新風格。圖／GUCCI提供
新一季2024春夏古馳女裝，以長風衣、短褲，展現出簡約與俐落明快。圖／GUCCI提供
新一季2024春夏古馳女裝，以長風衣、短褲，展現出簡約與俐落明快。圖／GUCCI提供
茱莉亞羅勃茲也到場看秀，成為座上賓。圖／GUCCI提供
茱莉亞羅勃茲也到場看秀，成為座上賓。圖／GUCCI提供
流蘇裙裝在行進間流露著優雅自信。圖／GUCCI提供
流蘇裙裝在行進間流露著優雅自信。圖／GUCCI提供
壓印有GG紋飾的漆亮面皮裙搭配上柔軟的棉質高領T恤，呈現出優雅也街頭活力的複合風格。圖／GUCCI提供
壓印有GG紋飾的漆亮面皮裙搭配上柔軟的棉質高領T恤，呈現出優雅也街頭活力的複合風格。圖／GUCCI提供
古馳於昨日台灣時間晚上發表了2024春夏女裝，展現新任創意總監脫胎換骨的全新風格。圖／GUCCI提供
古馳於昨日台灣時間晚上發表了2024春夏女裝，展現新任創意總監脫胎換骨的全新風格。圖／GUCCI提供
金色的馬銜鍊元素貫穿本季，從短項鍊、手環、單邊的超寬大耳環，勢必引領一波金色風潮。圖／GUCCI提供
金色的馬銜鍊元素貫穿本季，從短項鍊、手環、單邊的超寬大耳環，勢必引領一波金色風潮。圖／GUCCI提供
襯衫、極短褲與樂福厚底靴，呈現了愜意自由的知性印象。圖／GUCCI提供
襯衫、極短褲與樂福厚底靴，呈現了愜意自由的知性印象。圖／GUCCI提供
GUCCI全球品牌大使NewJeans團員Hanni。圖／GUCCI提供
GUCCI全球品牌大使NewJeans團員Hanni。圖／GUCCI提供

米蘭 品牌 時裝周

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