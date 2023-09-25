今年不可錯過的ELLE年度展覽「ELLExpress好事快遞」華山等你取件！

ELLE Taiwan作為國內女性時尚指標媒體之一，致力於帶給台灣女性最新的時尚、美妝、生活、藝術與文化脈動資訊。今年ELLE在邁向32歲之際，打造了年度最時髦好拍不可錯過的互動式展覽ELLExpress好事快遞，將於10/14(六)至10/22(日)期間在華山1914文化創意產業園區西5館登場。在這裡，好事就要發⽣，預約ELLExpress好事快遞，讓好事送上門。

ELLExpress好事快遞即將送達！立即預約取件

忙碌紛擾的都會⽣活中，你是否感到⼒不從⼼，渴望⼀處宛如綠洲的⾓落，能夠放鬆⼼情？是否對未來懷抱希望，對⼈⽣有更多期待？今年10⽉，ELLE要將好事快遞給你！這是一個專門運送好事的快遞，在收件之前，你不知道好事是什麼，從何而來。在這裡，好事由你定義，用幽默詮釋，好事油然而生。所有包裹寄送不論輕重，郵資以希望計算，你有多期待，好事就會回報多少給你。

圖／ELLE Taiwan提供

展場內以「好事」的各種面向出發，規劃有多個互動關卡，幫助你逐步探索出心中那件好事。透過科技互動體驗，你可以隨心挑選、恣意包裝，客製化包裝⼀件好事給未來的⾃⼰。因為有你，世界有好事。委託ELLExpress配送好事，⼀起完成世界⼤包裹，分享你的好事，給世界祝福。好事就要發生，好事正在發生！ELLExpress限時專送，將好事送到你手上。

ELLE邀請你10/14(六)至10/22(日)到華山西5館，領取你的好事包裹，分享你的好事，給世界祝福。立即預約取件： https://elle.re/57zths/udn

ELLE線上互動遊戲－好事到站，請支援收件！