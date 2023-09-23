連假戴柚子帽到萬波 免費喝茶！加碼麗雅烏龍4杯100元
萬波島嶼紅茶今（9/23）起至10/10雙十連假結束，連續18天推出「大杯麗雅烏龍」4杯100元的優惠活動，此活動僅限門市現場購買、電話與自訂自取，並僅提供微糖少冰、無糖少冰兩種選擇。
「麗雅烏龍」是來自台灣南投茶區的黃金烏龍，茶湯色澤金黃亮麗，風味醇厚。業者表示，因疫情已許久沒有烤肉的台灣民眾，今年中秋不少人已準備趁連假烤好烤滿，此時最佳飲品搭配就是「麗雅烏龍」，清爽解膩、消暑解渴。
此外，中秋三天連假（9/29～10/1）萬波再加碼，只要戴著柚子帽到萬波門市消費任一飲品，不限金額免費贈送中杯「白柚烏龍」（固定微糖少冰）一杯，同一頂柚子帽僅限同一人配戴，並只能兌換一次，數量有限。
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