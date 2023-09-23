全球唯一！「歐肯14年豐馥紫雪莉」10月獨獻台灣

全球烈酒領導商Beam Suntory旗下歐肯（AUCHENTOSHAN）單一麥芽蘇格蘭威士忌，今年歡慶200周年，為展現對全球第4大蘇格蘭威士忌市場——台灣的重視，特別為台灣市場量身打造「歐肯14年豐馥紫雪莉」單一麥芽蘇格蘭威士忌，即將在今年10月限量發行。

台灣三得利總經理顧令德表示：「這是Beam Suntory集團第一次為台灣市場量身打造獨獻台灣的單一麥芽蘇格蘭威士忌，歐肯始終堅持經典的工藝、對品質嚴格把關，未來我們也會持續向『Premiumization』 高端優質化的烈酒公司目標發展，希望讓更多消費者感受歐肯的獨特魅力。」

「歐肯14年豐馥紫雪莉」保有雪莉果香甜味，卻又充滿多層次變化口感。釀酒團隊堅持使用3種橡木桶進行「3桶熟陳」精工步驟，第一階段嚴選在波本桶和Oloroso雪莉桶熟成14年以上原酒後進行勾兌成為基底；第二階段將基底分別放入西班牙Oloroso雪莉桶、及Pedro Ximénez雪莉桶過桶，釀出杏仁、葡萄乾和深色莓果氣息，同時賦予黑巧克力、成熟無花果、及太妃糖香甜尾韻；最後將3種橡木桶的特色完美融入，精彩創造出「龍眼花蜜」、「蜜香紅茶」、「冬瓜黑糖」等熟悉台灣味，更適合長時間品飲並搭配台灣多元豐饒佳餚。

在包裝設計方面，歐肯這次攜手台灣新銳設計師葉忠宜，為「歐肯14年豐馥紫雪莉」操刀設計獨獻台灣專屬瓶標。

瓶標上藍色與紫色波紋的流動線條，象徵流經台灣東岸的暖流「黑潮」，並以象徵旺盛生命力的海洋圓形氣泡組成台灣。帶著赤道溫暖海水的黑潮，不但蘊育了台灣茂密的森林及多樣的生物，就像歐肯3次蒸餾的純淬酒質，能吸收每個橡木桶的特色帶來多元的風味，為威士忌愛好者提供更多不同面向的味蕾體驗。

創立於1823年、全蘇格蘭現存唯一全程全品項以「3次蒸餾」之原酒進行陳年的歐肯酒廠，有別於其他多數的蘇格蘭蒸餾酒廠只做2次蒸餾，多一道蒸餾工序，創造出獨一無二純淬、優雅順滑的酒體。