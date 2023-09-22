經典武俠 遊戲新幹線《天龍八部Online宗師版》Q4登場

遊戲新幹線宣布與北京暢遊時代數碼技術合作，取得旗下研發之經典武俠端遊力作《天龍八部Online宗師版》代理權，預計今年第四季於台灣上市，今（22）日首度公開遊戲特色，並啟動「乾坤聚義 重回大理」先行募集活動，準備遊戲專屬週邊「乾坤壺」飾品、「天龍紋」錦囊袋、稀有坐騎「黑天馬」等多重好禮送給玩家，誠摯邀請各路俠士再次齊聚大理城，重溫昔日的武俠情懷。

以2008年《新天龍八部Online》推出版本為基底，集結開發團隊原班人馬，濃縮了15年來持續更新版本精華與採納廣大玩家意見後，重新淬鍊而生的全新《天龍八部Online宗師版》，廣為人知的九大門派、寵物培育、手工打造、華山論劍、珍瓏棋局、幫會跑商等經典玩法，都將百分百忠實還原，未來還會開放全新門派、副本、戰場系統等多項內容，為玩家帶來全面進化的武俠體驗！

遊戲新幹線總經理張益民表示，遊戲新幹線自2008年取得《新天龍八部Online》代理權，營運至今已邁入第15年，以獨特的角色培養、幫會互動等經典玩法，深植於玩家心中，同時也是公司實力派長青遊戲。這次也為所有喜愛《新天龍八部Online》的玩家帶來了好消息，遊戲新幹線再度攜手北京暢遊，引進知名武俠大作《天龍八部Online宗師版》，開發團隊對於遊戲產品刻畫的用心，不僅完整還原經典故事劇情及玩法，甚至還加入更多遊戲創新元素，相信將能帶領玩家回顧當年闖蕩江湖、刻骨銘心的武俠之路！

官方今日推出「乾坤聚義 重回大理」先行募集活動，凡加入活動的俠士都可獲得一組「結緣序號卡」，以及實體週邊「乾坤壺」飾品、「天龍紋」錦囊袋，還有機會帶走稀有坐騎「黑天馬」！此外，邀請好友參與還能領取天罡強化精華、天靈丹、金剛砂等實用虛寶。

《天龍八部Online宗師版》與台北歷史建築「林安泰古厝」首次攜手合作，共同打造大型戶外實體活動，即日起至11月5日，只要參加活動且成功挑戰五個關卡的玩家，就有機會帶走電競鍵盤、滑鼠、耳機，以及限定稱號「東海踏浪客」、稀有坐騎「夢靈仙駒」等多項獎勵。

《天龍八部Online宗師版》官方粉絲團今日同步開啟，並推出大理城「里民招募活動」，只要參加活動就有機會獲得「天龍八部紀念雷雕酒」、MyCard點數等豐富好禮，後續也會帶來遊戲最新資訊、事前預約、上市情報等第一手消息，並不定期舉辦精彩活動，趕緊追蹤粉絲團領取限量週邊、虛寶等多重獎勵！