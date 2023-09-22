新光三越總座吳昕陽：展店腳步不停歇，明年還有好消息

新光三越睽違十年展店之作，位於台北東區的「新光三越Diamond Towers」近期即將開門見客，新光三越總經理吳昕陽表示，Diamond Towers約4,500坪，雖然是新光三越目前最小的店，但對我們非常重要，期待在月底可以進行試營運。此外，新光三越在台灣積極投資，展店腳步不停歇，相信很快會再有下一個據點，明年會有好消息。

緊鄰遠東SOGO復興館，新光三越花了三年時間打造的「新光三越Diamond Towers」，開幕時程一直備受外界關注，吳昕陽指出，我們會盡量督促，會以合法、合規方式來進行。店越小越不容易做，除非地點夠好、客層夠尖，所以我們需要抓出亮點。Diamond Towers有三分之一品牌是東區獨家，在設計、裝潢也帶來許多不一樣之處，與過去百貨習慣的邏輯、作法都有所改變，可以說是一座非典型商場，鎖定高所得、時髦、年輕的客層，嘗試經營現有東區百貨還沒有掌握到的客群