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台灣首間Tiffany Cafe要來了！耶誕季準備約吃夢幻午茶

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
位於新光三越信義新天地A9橫跨一、二樓的的Tiffany & Co.全新概念店將在周年慶前登場，同時帶來亞洲繼香港、上海後，台灣首家The Tiffany Blue Box Cafe。圖／摘自的Tiffany & Co.官網
位於新光三越信義新天地A9橫跨一、二樓的的Tiffany & Co.全新概念店將在周年慶前登場，同時帶來亞洲繼香港、上海後，台灣首家The Tiffany Blue Box Cafe。圖／摘自的Tiffany & Co.官網

走過疫情後，市場加速趕上失落的三年，新光三越總經理吳昕陽說，疫後台灣百貨市場變化很大，也一直在動起來，今年第四季會看到很多新品牌、新商品進到台灣，比重是近年來最高。而市場傳聞與期待已久的Tiffany Cafe終於確定來台了，位於新光三越信義新天地A9的Tiffany & Co.全新概念店將橫跨一、二樓，當中，台灣首家The Tiffany Blue Box Cafe就位於二樓，預計耶誕季前夕台灣消費者就可體驗Tiffany的夢幻餐點。

以信義區來看，新光三越信義新天地A8在周年慶前大動作改裝一、二樓，從美妝、香氛、咖啡都拿下許多首度在台落地品牌，接下來還有精品重磅消息，位於新光三越信義新天地A9橫跨一、二樓的的Tiffany & Co.全新概念店將在周年慶前登場，同時帶來亞洲繼香港、上海後，台灣首家The Tiffany Blue Box Cafe。同時還有瑞典品牌Acne Studios台灣首店位於A9一樓；充滿異國風情的Bacha Coffee台灣首店在A8一樓，預計年底前開幕。

吳昕陽說，台灣百貨市場變化很大，也一直在動起來。有感適逢選舉年、加上出國人劇增，影響國內支出消費，今年周年慶應該不會太好做，但市場機會點仍很多，第四季會看到很多新品牌、新商品進到台灣，比重是近年來最高，就看有無掌握到關鍵的機會點。新光三越一直以「Living Center」為定位，不稱自己是百貨公司，我們針對Life Style做各種提案，會著力不斷尋找最新、最有話題的品牌在新光三越呈現。

吳昕陽指出，新光三越今年至8月底仍有二位數成長，雖然周年慶充滿挑戰但仍保持信心，2023全年業績可望超越目標920億（2022為886億），今年營業額將再創歷史新高。

Tiffany 品牌 周年慶

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