台中二店來了！樂葵法式鐵板燒斥資3,000萬插旗7期

隸屬於台中新天地餐飲集團、甫於去年11月在台中開幕的「Le Goût樂葵法式鐵板燒」，以10道式套餐1,460元吃得到活鮑、龍蝦、牛小排的高CP值訴求，直接引爆台中地區訂位熱潮；今年9月「Le Goût樂葵法式鐵板燒」邁開展店步伐，正式插旗台中7期，於龍富路上「萊特薇庭」飯店式宴會廳5樓，開設台中二店，預定9月22日起正式對外營業，並同步推出秋季限定套餐。預計2024年初，第三店將進軍台北市信義微風南山5樓，北上後餐價仍維持1,460元+10%，將讓無菜單預付制鐵板燒戰火，向北繼續延燒至台北市。

新推出的秋季限定套餐，仍保留經典高人氣食材，南非活鮑、加勒比海龍蝦、Prime牛小排、宜蘭櫻桃鴨胸、瀨戶內海生蠔、北海道M級生食干貝，通通吃得到，運用濃馥香料烹調法式醬汁，賦予鐵板金秋氣息。

4道新菜包含以榛果及黑松露醬入饌的「法式牛肝菌湯四色起司義餃」湯品，現流海鱺搭配香濃cream cheese辣根的「炙燒海鱺辣根奶油起司醬」；運用兩種蘭姆酒的甜點「金雪秋栗奶油香緹火焰蘭姆酒醬」，以及融合中西元素焢窯風「北海道干貝燒番麥溫沙拉」。

套餐從湯品到甜點共10道菜，6種法式經典醬汁味濃暖心漫舌尖。此外，酒單由法籍米其林三星餐廳合作首席侍酒師YOHAN MOREL嚴選佐餐酒，讓菜餚在口中激盪出更多精彩。