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台中二店來了！樂葵法式鐵板燒斥資3,000萬插旗7期

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
新菜「北海道干貝燒番麥溫沙拉」。圖／新天地集團提供。
新菜「北海道干貝燒番麥溫沙拉」。圖／新天地集團提供。

隸屬於台中新天地餐飲集團、甫於去年11月在台中開幕的「Le Goût樂葵法式鐵板燒」，以10道式套餐1,460元吃得到活鮑、龍蝦、牛小排的高CP值訴求，直接引爆台中地區訂位熱潮；今年9月「Le Goût樂葵法式鐵板燒」邁開展店步伐，正式插旗台中7期，於龍富路上「萊特薇庭」飯店式宴會廳5樓，開設台中二店，預定9月22日起正式對外營業，並同步推出秋季限定套餐。預計2024年初，第三店將進軍台北市信義微風南山5樓，北上後餐價仍維持1,460元+10%，將讓無菜單預付制鐵板燒戰火，向北繼續延燒至台北市。

新推出的秋季限定套餐，仍保留經典高人氣食材，南非活鮑、加勒比海龍蝦、Prime牛小排、宜蘭櫻桃鴨胸、瀨戶內海生蠔、北海道M級生食干貝，通通吃得到，運用濃馥香料烹調法式醬汁，賦予鐵板金秋氣息。

4道新菜包含以榛果及黑松露醬入饌的「法式牛肝菌湯四色起司義餃」湯品，現流海鱺搭配香濃cream cheese辣根的「炙燒海鱺辣根奶油起司醬」；運用兩種蘭姆酒的甜點「金雪秋栗奶油香緹火焰蘭姆酒醬」，以及融合中西元素焢窯風「北海道干貝燒番麥溫沙拉」。

套餐從湯品到甜點共10道菜，6種法式經典醬汁味濃暖心漫舌尖。此外，酒單由法籍米其林三星餐廳合作首席侍酒師YOHAN MOREL嚴選佐餐酒，讓菜餚在口中激盪出更多精彩。

樂葵台中龍富店斥資新台幣3,000萬，打造百坪極致奢華用餐空間，延續法國巴黎卡魯索凱旋門拱形造型，整體視覺以奢華金及酒紅色規劃，期望創造輕奢時尚的用餐體驗。內部規劃出20席橢圓大理石桌面用餐區及造價超過百萬訂製吊燈，另有2間各10席的半開放包廂，採無菜單、預約制，中午餐期共40席次，晚餐餐期共60席次。

新菜「炙燒海鱺辣根奶油起司醬」。圖／新天地集團提供。
新菜「炙燒海鱺辣根奶油起司醬」。圖／新天地集團提供。
「Le Goût樂葵法式鐵板燒」於台中7期龍富路，開設台中二店。圖／新天地集團提供。
「Le Goût樂葵法式鐵板燒」於台中7期龍富路，開設台中二店。圖／新天地集團提供。
台中二店整體視覺以奢華金及酒紅色規劃。圖／新天地集團提供。
台中二店整體視覺以奢華金及酒紅色規劃。圖／新天地集團提供。
樂葵台中龍富店斥資新台幣3,000萬打造。圖／新天地集團提供。
樂葵台中龍富店斥資新台幣3,000萬打造。圖／新天地集團提供。
新菜「金雪秋栗奶油香緹火焰蘭姆酒醬」。圖／新天地集團提供。
新菜「金雪秋栗奶油香緹火焰蘭姆酒醬」。圖／新天地集團提供。
新菜「法式牛肝菌湯四色起司義餃」。圖／新天地集團提供。
新菜「法式牛肝菌湯四色起司義餃」。圖／新天地集團提供。
奢華食材搭配多款法式經典醬汁，增添食材更多層次的口感與風味。圖／新天地集團提供。
奢華食材搭配多款法式經典醬汁，增添食材更多層次的口感與風味。圖／新天地集團提供。

套餐 甜點 起司

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