最後倒數！倫敦西區原版音樂劇《最後那五年》月底北表藝開演
被外媒評為此生必看的音樂劇《最後那五年》（The Last Five Years），即將於月底於台北表演藝術中心盛大開演，此次也是該劇首度降臨台灣，引起眾多劇迷討論與關注，目前各場次熱賣中，把握最後購票機會，一同進入劇場觀賞這部享譽國際的經典作品。
《最後那五年》是由三度獲得東尼獎的作曲家傑森．羅伯特．布朗（Jason Robert Brown）改編自身經歷的音樂劇，也是最受歡迎的雙人音樂劇之一，榮獲戲劇桌獎最佳作曲獎以及最佳作詞獎。本劇以16首歌曲交織出男女主角相戀、結婚、淡漠、終究離婚的五年歲月，呈現兩人之間的悲歡離合。劇中每一首歌皆由布朗創作，從女主角凱西演唱的知名曲目「Still Hurting」，到男主角傑米輕快動感的「Moving Too Fast」，隨著動人的旋律及極具穿透力的歌聲，觀眾無不沉浸在「L5Y」的喜怒哀樂中。
倫敦西區原版音樂劇《最後那五年》9/30至10/7在台北表演藝術中心藍盒子盛大開演，原汁原味還原倫敦西區演出，堅強陣容絕不能錯過！現在購入雙人套票還能享88折優惠，購票請至 udn售票網。
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