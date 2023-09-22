9月23日補班日一日限定！全家便利商店「Let’s Café義式濃縮咖啡」10杯168元
補班日就是需要咖啡提神，終於熬到今年最後一個補班日（9月23日），全家便利商店線上、線下推出多重Let’s Café咖啡優惠，為上班族應援。
為回饋消費者對Let’s Café職人專業美味的喜愛，同時歡慶國際咖啡月，全家便利商店Let’s Café即日起至10月17日推出超值優惠，不限會員、不限支付工具，於全家便利商店店舖購買Let’s Café全品項皆享第2杯半價優惠，不論經典、特濃或單品通通享有優惠，另還可透過手機會員App寄杯（同品項上限10杯）。
全家便利商店於9月23日補班日當天，在會員App「隨買跨店取」推出Let’s Café義式濃縮咖啡10杯168元一日快閃優惠（原價350元），每會員限購2組，可兌換至12月25日；此外，即日起至10月17日購買Let’s Café經典系列（含特濃），再加10元即可享有加一倍義式濃縮咖啡（原價35元）。
喝咖啡同時也要響應環保、愛地球，全家便利商店推出免費借用循環杯服務，讓消費者參與永續更便利，年底前於全家便利商店使用循環杯，可享有Let’s Café特濃拿鐵、私品茶厚濃靜岡抹茶拿鐵半價優惠（大杯，不限冰熱），即日起至10月17日再加碼循環杯抽獎趣活動，借用1次循環杯可得1張抽獎券（需投注），可抽1個月份（30杯）Let’s Café大杯單品拿鐵（價值3,300元、共5名）或仙德曼保溫杯1+1組（價值1,800元、共20名）。
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