台灣大哥大開賣iPhone 15系列！黑嘉嘉鐵粉漏夜搶排頭香：像考試第一名

台灣大哥大今天（9月22日）開賣iPhone 15全系列機款，搶先祭出總價值近300萬元豪禮，包含「環遊世界五大洲雙人遊」首獎，今天由總經理林之晨親自扮演機長、個人用戶事業商務長林東閔扮演戰鬥機飛行員，象徵全力衝刺iPhone 15全系列機款銷售，同時宣布「圍棋女神」黑嘉嘉接下myfone年度代言人，今天也現身iPhone 15開賣活動擔任一日店長。

iPhone 15全系列首賣活動現場吸引果粉排隊人龍，排頭香的許先生昨天（9月21日）早上10點就到三創門市排隊，身為黑嘉嘉鐵粉，形容搶到頭香的心情「就像從沒考過第一名，但這次做到了，能和偶像黑嘉嘉一起合照更如同獲得最大獎」，他選擇iPhone 15 Pro Max原色鈦金屬256GB，並獨享5次抽獎機會，抽到4,500元momo幣，台灣大哥大總經理林之晨當場再加碼送上最新Apple Watch Series 9（市價13,500元）。台灣大哥大今年提供超過10萬元的排隊禮，前30名申辦iPhone 15的果粉人人有獎，最大獎為價值逾4萬元「買1送5 Apple大禮包」（包含iPad第10代、Apple Watch series 9、AirPods Pro 2等獎項），剛好由排第15位的幸運果粉抽中。

台灣大總經理林之晨表示，新一代iPhone 15新機功能大進化，Pro系列搭載新一代A17 Pro 晶片、光線追蹤技術、螢幕亮度提升，搭配台灣大哥大提供的多元服務，像是獨家代理熱門遊戲《英雄聯盟：激鬥峽谷》、GeForce NOW雲端遊戲，串流影音MyVideo、Disney+等，讓果粉透過iPhone 15系列可獲得更佳娛樂體驗。

近年台灣總體手機市場持續減速，但台灣大哥大今年前8個月手機累積銷量逆勢成長10%，加上獨門專案mo幣多、Disney+、好速成双與OP響樂生活用戶，占智慧手機用戶比重超過22%，雙重帶動之下，8月份5G用戶數年成長達35%，更看好iPhone 15系列帶動果粉換機，第四季將進一步推升營運動能。

擔任myfone代言人的黑嘉嘉是職業七段圍棋棋士，是台灣目前段位最高的職業女棋士，不只在台灣仍是連續三屆「台灣女子圍棋最強戰」冠軍紀錄保持，更在世界女子賽事中拿下兩次的世界亞軍佳績，被日本媒體盛讚「千年僅一人的美女棋士」；她自2016年Google Alpha Go戰勝人類的那一刻起，就致力和團隊打造AI陪練系統，用科技於扎根、培育人才，今年更結合OpenAI的科技應用，讓AI加速於人類的學習。

台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示，從預購狀況來看，iPhone 15系列網路預購量增7成、實體通路反應熱烈，與去年不同的是，今年iPhone 15系列4款機種都很夯，開賣後預估應有逾7成用戶申辦1,399元以上高資費專案，看好iPhone 15系列銷售量將較iPhone 14系列成長至少1成以上，預估iPhone 15系列上市後將帶動5G用戶數較8月增加約2成。在供貨方面，林東閔說iPhone 15系列目前到貨比去年好一些，但最受歡迎的iPhone 15 Pro Max貨量比預期略少，近3至6個月特定機種可能還是會出現供不應求的狀況，尤其近期應該一到貨就會銷售一空。

申辦台灣大哥大5G指定專案，月付1,599元、綁約48個月， iPhone 15專案價最低0元起，momo會員每月再享「mo幣多」好康，在momo購物網消費達滿額，依資費別每月最高可獲得750元momo幣回饋。Open Possible聯名卡月享電信費最高5%現金回饋，10月31日前Open Possible聯名卡友申辦5G 1,399元以上專案搭購iPhone 15系列，加碼送1,000元momo幣。針對憑他網帳單等新申辦及5年以上老客戶續約指定專案還可再享萬元免預繳，另享限時升級我的VIP，舊機換新機或月租費升轉續約還可再享最高2,000元momo幣回饋。VIP用戶續約指定專案最高享折價5,000元與萬元免預繳。

台灣大哥大並推出iPhone 15「最i果粉 5GO送」活動，11月30日前申辦iPhone 15指定專案，即可抽總價值近300萬豪禮，包括「環遊世界5大洲豪華套裝旅遊雙人遊」（市價約120萬元，共1名），包含機票、住宿套裝行程，1人中獎2人同行，攜伴遨遊美洲、亞洲、澳洲、非洲、歐洲5大洲，包括日本、韓國、泰國、澳洲、土耳其、埃及、美國、義大利、法國共9大國；同時有機會抽中「台鐵鳴日號觀光列車雙人遊」（市價超過12萬元，共14名），享五星鐵道3日遊。