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實拍比較！iPhone 15 Pro Max相機升級超有感 1招秒啟動「人像」模式

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
在幾乎與前代相同的機身大小中，iPhone 15 Pro Max放入最新四連反射稜鏡設計，並結合光學影像穩定和自動對焦3D位移式感測器模組，帶來更多拍攝焦段選擇。記者黃筱晴／攝影
在幾乎與前代相同的機身大小中，iPhone 15 Pro Max放入最新四連反射稜鏡設計，並結合光學影像穩定和自動對焦3D位移式感測器模組，帶來更多拍攝焦段選擇。記者黃筱晴／攝影

iPhone 15系列的相機系統這次在軟硬體上都有大幅度的更新，尤其是iPhone 15 Pro Max，比iPhone 15 Pro尺寸稍大一點的機身可以容納更多黑科技，透過四連反射稜鏡設計的望遠相機，並結合光學影像穩定和自動對焦3D位移式感測器模組，再加上在A17 Pro晶片的驅動下，同樣是維持3顆鏡頭，卻可以達成從2公分微距、超廣角、到5倍望遠，相當於7顆專業鏡頭的拍攝彈性。

實際拍攝時，更多的預設拍攝焦段的確可以帶來更便利快速的取景拍攝體驗，對於有工作需求，或是日常重度依賴手機拍攝的民眾來說真的超方便，而使用者也可以依照最常用的拍攝焦段，從「設定」>「相機」>「主相機」先從24/28/35公釐中選好一個啟動相機的預設值。至於是否一定要買到iPhone 15 Pro Max，還是只要擁有iPhone 15 Pro的3倍光學變焦即可？建議可以從平常拍攝最常用到的焦段來選擇，再來可以加入螢幕大小、預算做考量。

而iPhone 15與iPhone 15 Plus這次搭載A16仿生晶片，具備四合一像素感光元件的4800萬像素主相機，加上光像引擎、深度融合、智慧型HDR技術，更是iPhone首度在雙相機系統加入2倍望遠功能，提供0.5倍、1 倍和2倍共3段光學品質的變焦，如果只是日常生活拍攝需求，或是預算考量，入手iPhone 15系列也幾乎可以享有前代Pro系列的使用體驗。

不過，這次記者最愛的拍照功能升級，其實是現在無須切換到「人像」模式，直接用「照片」模式就可以拍攝人像照。在iPhone 15全系列上，當偵測到畫面有顯眼的人、狗或貓時，螢幕左下角就會出現一個「f」標誌，表示已經自動捕捉景深資訊，就可以在拍攝後進行人像照效果的編輯調整，包括調整人像照的焦點，或是調整光圈來變化背景模糊的程度，聚會活動快速抓拍，或是經常有拍攝小孩、寵物需求，這項升級超級方便不出錯。

令人驚喜的是，iPhone 15 Pro系列「夜間模式」畫面純淨度明顯升級，亮暗部細節都保留更多，色彩也非常準確，「綠光鬼影」偶爾還是會出現，但對畫面的影響減輕很多。人像模式的景深層次也更加自然，在後製編輯時調整的彈性也變更高，這都讓拍攝出錯的機率大幅降低，輕鬆隨手拍就是美照。

而喜歡拍影音內容總是怕容量不夠的民眾，或是有專業拍攝需求的用戶，這次iPhone 15系列都換上USB-C除了出門可以少帶一條Lightning線之外，最大優勢是可以透過USB-C隨身碟或SSD固態硬碟進行儲存、讀取內容，專業用戶拍攝4K 60fps杜比視界影片，或是ProRAW和ProRes格式影片，現在工作流程也可以更流暢省時。Pro系列支援USB 3，速度最高可達10Gb/s，iPhone 15系列則只支援USB 2。

還在猶豫要買哪款嗎？經常會用到望遠拍攝焦段、有拍攝/輸出後製影音需求、預算充足的用戶，肯定要直上iPhone 15 Pro Max，其他只有日常社群拍攝需求，或只是單純被粉嫩色系夢幻外觀吸引，這次iPhone 15系列也非常值得入手。

在iPhone 15 Pro Max鏡頭下，超難拍的黑貓現在要捕捉毛髮、鬍鬚細節也變得輕而易舉。記者黃筱晴／攝影
在iPhone 15 Pro Max鏡頭下，超難拍的黑貓現在要捕捉毛髮、鬍鬚細節也變得輕而易舉。記者黃筱晴／攝影
針對專業用戶需求，「設定」>「相機」>「格式」中，使用者可以啟用ProRAW和「解析度控制」，並且自選拍攝格式及ProRes編碼格式。記者黃筱晴／攝影
針對專業用戶需求，「設定」>「相機」>「格式」中，使用者可以啟用ProRAW和「解析度控制」，並且自選拍攝格式及ProRes編碼格式。記者黃筱晴／攝影
iPhone 15 Pro搭載77公釐焦距的3倍望遠相機，iPhone 15 Pro Max則更進一步提供120公釐5倍光學變焦，非常適合拍攝特寫、野生動物和體育運動。記者黃筱晴／攝影
iPhone 15 Pro搭載77公釐焦距的3倍望遠相機，iPhone 15 Pro Max則更進一步提供120公釐5倍光學變焦，非常適合拍攝特寫、野生動物和體育運動。記者黃筱晴／攝影
iPhone 15 Pro Max（左）、iPhone 15 Pro（右），夜間模式下使用大家最常用的2倍變焦拍攝，iPhone 15 Pro Max照片亮暗部細節都更清晰，黑色部分純淨度也提升。記者黃筱晴／攝影
iPhone 15 Pro Max（左）、iPhone 15 Pro（右），夜間模式下使用大家最常用的2倍變焦拍攝，iPhone 15 Pro Max照片亮暗部細節都更清晰，黑色部分純淨度也提升。記者黃筱晴／攝影
一般拍照模式下當偵測到畫面有顯眼的人、狗或貓時，螢幕左下角就會出現一個「f」標誌，會自動捕捉景深資訊，方便在拍照後進行人像照編輯。記者黃筱晴／攝影
一般拍照模式下當偵測到畫面有顯眼的人、狗或貓時，螢幕左下角就會出現一個「f」標誌，會自動捕捉景深資訊，方便在拍照後進行人像照編輯。記者黃筱晴／攝影
iPhone 15（左）、iPhone 14 Pro（右）夜間模式下使用大家最常用的2倍變焦拍攝，Pro系列還是略勝一籌，但差異度不大。記者黃筱晴／攝影
iPhone 15（左）、iPhone 14 Pro（右）夜間模式下使用大家最常用的2倍變焦拍攝，Pro系列還是略勝一籌，但差異度不大。記者黃筱晴／攝影
（左起）iPhone 15 Pro Max、iPhone 15 Pro、iPhone 15相機預設的焦段選擇都不一樣。記者黃筱晴／攝影
（左起）iPhone 15 Pro Max、iPhone 15 Pro、iPhone 15相機預設的焦段選擇都不一樣。記者黃筱晴／攝影
在iOS 17中超浮誇的連線、傳送檔案動畫。記者黃筱晴／攝影
在iOS 17中超浮誇的連線、傳送檔案動畫。記者黃筱晴／攝影
（左起）iPhone 15 Pro Max、iPhone 15 Pro、iPhone 14 Pro的夜拍效果，iPhone 15 Pro Max 5倍光學變焦效果令人驚艷。記者黃筱晴／攝影
（左起）iPhone 15 Pro Max、iPhone 15 Pro、iPhone 14 Pro的夜拍效果，iPhone 15 Pro Max 5倍光學變焦效果令人驚艷。記者黃筱晴／攝影
iPhone 15系列的相機與功能升級這次相當有感，加上外觀超誘人，也非常值得入手。記者黃筱晴／攝影
iPhone 15系列的相機與功能升級這次相當有感，加上外觀超誘人，也非常值得入手。記者黃筱晴／攝影

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