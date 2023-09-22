實拍比較！iPhone 15 Pro Max相機升級超有感 1招秒啟動「人像」模式

iPhone 15系列的相機系統這次在軟硬體上都有大幅度的更新，尤其是iPhone 15 Pro Max，比iPhone 15 Pro尺寸稍大一點的機身可以容納更多黑科技，透過四連反射稜鏡設計的望遠相機，並結合光學影像穩定和自動對焦3D位移式感測器模組，再加上在A17 Pro晶片的驅動下，同樣是維持3顆鏡頭，卻可以達成從2公分微距、超廣角、到5倍望遠，相當於7顆專業鏡頭的拍攝彈性。

實際拍攝時，更多的預設拍攝焦段的確可以帶來更便利快速的取景拍攝體驗，對於有工作需求，或是日常重度依賴手機拍攝的民眾來說真的超方便，而使用者也可以依照最常用的拍攝焦段，從「設定」>「相機」>「主相機」先從24/28/35公釐中選好一個啟動相機的預設值。至於是否一定要買到iPhone 15 Pro Max，還是只要擁有iPhone 15 Pro的3倍光學變焦即可？建議可以從平常拍攝最常用到的焦段來選擇，再來可以加入螢幕大小、預算做考量。

而iPhone 15與iPhone 15 Plus這次搭載A16仿生晶片，具備四合一像素感光元件的4800萬像素主相機，加上光像引擎、深度融合、智慧型HDR技術，更是iPhone首度在雙相機系統加入2倍望遠功能，提供0.5倍、1 倍和2倍共3段光學品質的變焦，如果只是日常生活拍攝需求，或是預算考量，入手iPhone 15系列也幾乎可以享有前代Pro系列的使用體驗。

不過，這次記者最愛的拍照功能升級，其實是現在無須切換到「人像」模式，直接用「照片」模式就可以拍攝人像照。在iPhone 15全系列上，當偵測到畫面有顯眼的人、狗或貓時，螢幕左下角就會出現一個「f」標誌，表示已經自動捕捉景深資訊，就可以在拍攝後進行人像照效果的編輯調整，包括調整人像照的焦點，或是調整光圈來變化背景模糊的程度，聚會活動快速抓拍，或是經常有拍攝小孩、寵物需求，這項升級超級方便不出錯。

令人驚喜的是，iPhone 15 Pro系列「夜間模式」畫面純淨度明顯升級，亮暗部細節都保留更多，色彩也非常準確，「綠光鬼影」偶爾還是會出現，但對畫面的影響減輕很多。人像模式的景深層次也更加自然，在後製編輯時調整的彈性也變更高，這都讓拍攝出錯的機率大幅降低，輕鬆隨手拍就是美照。

而喜歡拍影音內容總是怕容量不夠的民眾，或是有專業拍攝需求的用戶，這次iPhone 15系列都換上USB-C除了出門可以少帶一條Lightning線之外，最大優勢是可以透過USB-C隨身碟或SSD固態硬碟進行儲存、讀取內容，專業用戶拍攝4K 60fps杜比視界影片，或是ProRAW和ProRes格式影片，現在工作流程也可以更流暢省時。Pro系列支援USB 3，速度最高可達10Gb/s，iPhone 15系列則只支援USB 2。