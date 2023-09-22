iPhone搶頭香！ 這一位，他排了整整十天

蘋果iPhone 15今（22）日正式開賣，各家電信業者門口都有用戶大排長龍，其中，以中華電信搶到頭香的許先生排隊最久，早在10天前就和員工一起來排隊，亞太電信搶到頭香的葉先生也排了8天7夜，而在遠傳搶到頭香的鍾小姐則是從18日凌晨2時就開始「紮營」，總共等待了103小時，看起來今年iPhone買氣相當暢旺，果粉都希望能在第一時間搶到最新的iPhone 15。

中華電信今年在信義區的東區服務中心舉辦新機首賣會，排在第一個的許先生，早在10天前就來排隊。許先生是手機防護業者，公司有10位同事一起訂購iPhone，早在10天前，他們就全員出動、輪流排班表到現場排隊，這也讓他今天順利搶到頭香。

許先生表示，自己原本就是中華電信的用戶，這次訂購的是市場預購最熱的iPhone 15 Pro Max 1 TB 白色款，今年新款Pro Max的潛望式鏡頭、USB-Ｃ充電孔是他最滿意的升級功能。

亞太電信三創門市搶到頭香的是鐵粉葉先生，他已經是第五度搶得亞太電信iPhone新機首賣日頭香，這次從15日傍晚6點就開始排隊，他表示，「我是亞太電信忠實客戶，這次排隊頭香禮加送一支iPhone 15 非常吸引人，還有手機容量免費加倍升級、續約再送3000元超商購物金，加起來超級划算。」整整排了8天7夜的葉先生，興奮地從亞太電信董事長暨總經理陳鵬接下iPhone 15 Pro Max原色鈦金屬新機。

而在遠傳電信三創門市搶到頭香的民眾鍾小姐長年是遠傳用戶，兩年前也曾搶到其他電信的iPhone頭香，她覺得搶頭香很有趣，如同解鎖徽章，因此今年在遠傳還未宣布頭香禮的情況下就來排隊，特別備妥懶骨頭、床墊、筆電、摺疊桌，讓自己在排隊期間相當愜意，「紮營」足足103小時也未顯疲憊。

鍾小姐今年購買的是白色鈦金屬iPhone 15 Pro Max 1TB，除了喜獲多項好禮與折扣。由於鍾小姐排隊期間遠傳尚未宣布頭香禮，她接受媒體採訪時曾表示，希望遠傳能夠給自己「意想不到」的驚喜優惠。

遠傳聽到消費者的心聲，除了已宣布的優惠，總經理井琪現場加碼，讓她再帶走價值17500元全新上市的Apple Watch 9，遠傳頭香實際獲得的總價值高達61190元。徹夜排隊如同馬拉松，依世界賽事慣例，除了金牌得主，銀牌、銅牌均是莫大榮耀，因此井琪也現場宣布，排隊第2名、第3名的民眾也加碼，贈送價值15600元的點睛品黃金蘋果手繩，讓他們也一起分享遠傳開賣iPhone 15的喜悅與熱情。