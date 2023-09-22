抗靜電、過質感好生活！精選無印良品秋冬10件入手新品

質感好生活該從哪裡開始？就從居家、穿著開始吧！MUJI無印良品日前發表2023秋冬新品，特別從中選出10大必入手的單品，不管是穿著羽絨衣，還能夠降低靜電，或是更多生活雜貨、食品類，都能夠讓生活變得更有質感，更有趣味。

一、輕量羽絨服飾

採用特定飼養、取毛、膨脹係數達750FP的優質羽絨，並採用再生尼龍布料，能夠輕便攜帶，今年內裡特別增加避免靜電積聚的導電紗，減少靜電產生，預計11月上市。

二、MUJI Labo系列

不分性別的服飾，今年秋冬分為秋季、冬季為主題，且加強不易燃、抗污、撥水、速乾等特性，更適合戶外穿著使用，從事戶外活動時，不怕弄髒了。

三、相思木家具系列

越南從2016年開始，禁止砍伐天然木，鼓勵種植橡膠木與相思木，無印良品計畫使用橡膠木與相思木來取代過往販售的橡木及胡桃木，製作一系列家具系列，預計10月上市。

四、黃麻收納系列

每次上市都吸引許多人入手，今年再推出多款尺寸及樣式的黃麻收納系列，不使用時還能摺疊收納，預計10月上市。

五、濕拖拖把組

終於看到有質感的懶人拖把了，採用踩踏式脫水設計，讓拖地清潔變得更省力輕鬆，替換布還能另外買，預計2024年1月上市。

六、炻器咖啡濾杯

炻器，是介於陶器與瓷器間的陶瓷器，包括微波爐、烤箱、洗碗機都能使用，秋冬新推出咖啡濾杯系列，10月後陸續上市。

七、震動髮梳

透過震動，能夠梳開毛躁糾結的髮流，對於中長髮的女生來說，非常實用，還能方便外出時隨身攜帶使用，預計11月上市。

八、芬香護手霜與身體乳系列

考量台灣天氣濕熱，推出水潤感的護手霜，降低黏膩感，香味也經過調整，其中靜謐款為台灣獨家研發的香氣，強調沉穩、平靜的成熟芬香，10月後陸續上市。

九、果乾系列

秋冬推出三款果乾新品，分別為金煌情人果、柚子（文旦&大白柚）與紅心芭樂果乾，考量此三款水果的甜度較低，添加適量甜分更能增添果乾美味，預計10月上市。

十、日產調味料系列

日本的麴，可以用在醃肉上軟化肉質，且麴菌用在味增、柴魚、燒酒中都能看到，秋冬引進5款味噌及麴調味料新品，預計10月上市。