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超高年份74年威士忌！高登麥克菲爾格蘭利威酒廠1949年上市

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
超高年份74年威士忌、高登．麥克菲爾格蘭利威酒廠1949年珍稀上市，全球限量192瓶。圖／廷漢提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
超高年份74年威士忌、高登．麥克菲爾格蘭利威酒廠1949年珍稀上市，全球限量192瓶。圖／廷漢提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

經歷四代傳承、歷史超過120年的高登．麥克菲爾（Gordon & MacPhail），以珍稀與高年份威士忌見長。這次旗下私人典藏系列（Private Collection）推出全新代表作——高登．麥克菲爾私人典藏系列格蘭利威酒廠1949年單一麥芽蘇格蘭威士忌（Gordon & MacPhail 1949 from Glenlivet Distillery），全球限量192瓶，令熱衷收藏高年份威士忌的饕客們心生嚮往。

高登．麥克菲爾私人典藏系列格蘭利威酒廠1949年單一麥芽蘇格蘭威士忌，來自斯佩賽格蘭利威酒廠最古老的作品，於1949年元旦蒸餾、2023年3月6日裝瓶，擁有長達74年以上的歷史，在雪莉桶中熟陳，以原酒強度49.3%裝瓶。

全世界最享譽盛名的威士忌作家 Dave Broom ，形容它為「卓越非凡」的傑作：「光是年份，足可證明高登麥克菲爾1949年的珍稀與可貴。開瓶後迎面而來的豐富果香，十足展現格蘭利威酒廠的經典特質，橡木桶與氧氣之間緊密交流後產出的交互作用，讓品飲過程更令人享受，像是喝下的不僅是威士忌美好的作品，更是來自時光的禮物，彷彿可以感受到這74年下來酒液在橡木桶中的變化與一切。濃厚的水果、層次與深邃，都超乎預期。它除了是一款年份極高的威士忌之外，也集結了所有人想要的非凡與稀有性。」

高登麥克菲爾私人典藏系列格蘭利威酒廠1949年單一麥芽蘇格蘭威士忌，一開瓶即可聞到斯佩賽獨有的馥郁芬芳香氣，多層次地展現溫柔甜美的慢燉水果氣息，緊接而來的是肉桂的辛香、清淺的八角茴香、仿舊皮革、帶有甜感的小柑橘與蜂蠟交融出複雜且迷人的獨特風味。當酒液緩緩流入口中，湧上秋天溫暖的香料味、糖漬水果蛋糕與胡椒碎粒交織出的奇妙平衡。尾韻則像是來到夏日花園，新鮮薄荷、深色糖漿、橡木桶的焦香與綜合堅果的豐富滋味。

高登麥克菲爾董事總經理 Ewen Mackintosh 表示，這款在雪莉桶蘊含了如此漫長時光的絕佳作品，可窺見無論是職人工藝的耐心、知識、技術含量與對質量的專注承諾，也是高年份威士忌之所以如此珍貴的原因：「來自格蘭利威酒廠的這款高登麥克菲爾 1949年產量極為稀有，也是我們最後一桶1949年來自該酒廠的威士忌，身為數十年來持續探索熟成知識的威士忌老饕們，即便已可預料高年份會帶來的複雜、深度與層次感，1949年依舊令人忍不住驚嘆。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蘇格蘭 柑橘

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