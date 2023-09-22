有9名都不是咖啡！2023路易莎十大必喝飲品一次看

路易莎人氣第一名的飲品是？

2021年路易莎在嚴峻疫情下宣布掛牌興櫃，成為股市中少數的高價餐飲股。這間2006年成立的台灣連鎖咖啡品牌，不到20年稱霸台灣咖啡市場，2022年合併營收高達21.7億，較前一年度成長16%。

根據《網路溫度計》連鎖咖啡口碑排名，路易莎近三個月聲量位居第三，僅次於星巴克跟85度C。今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計整理出十大網友最常討論的路易莎飲品，哪些你還沒喝過？

image source：連鎖咖啡口碑排名(分析區間：2023/06/14~2023/09/11）

No.10 100%一番抹茶鮮奶茶

路易莎茶飲加上日本文化代表「抹茶」，群眾的反應如何呢？路易莎2020年業界首創邀請到日本第一茶匠森田治秀擔任監製，嚴選京都宇治頂級100%一番抹茶，為路易莎調製專屬獨家配方，推出抹茶系列飲品，一推出就受到抹茶控們的喜愛，現今菜單仍保留部分相關飲品。

網路媒體《GirlStyle 台灣女生日常》IG於6月整理全台4間都有賣「極濃抹茶那提」的店，內文介紹到路易莎100%一番抹茶鮮奶茶，並表示「價格相對其他間便宜許多，又能喝到有水平的抹茶，CP值很高。」對此，有人留言，「每次喝路易莎的粉都沒泡開」、「抹茶喝起來」。

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No.9 精選英式奶茶

傳統的英式奶茶是以紅茶為基礎，加入少量的牛奶，喝起來茶味重、奶味較淡的一款奶茶，跟大家平常喝手搖飲店家中加了奶精的奶茶口味有所差異。路易莎擁有豐富的英國百年茶莊系列飲品，包含伯爵茶以及英式茶系列，其中精選英式奶茶以「茶味重」出名，想喝重茶味英式奶茶的人千萬別錯過。

另外，擁有21萬人追蹤的營養師高敏敏，於臉書發布多家手搖店奶茶的熱量圖鑑，其中路易莎精選英式奶茶，熱量340.5千卡、含糖量47公克，引起不少網友熱議，「這篇好實用」、「嚇死人的熱量」。

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No.8 小農雪點鮮奶茶

路易莎於2017年認養台灣在地牧場，推出超A級「小農鮮乳」系列產品，並支持小農人道飼養。談論到路易莎熱門飲品，就不能不提「小農牧場系列飲品」，其中不少網友激推「小農雪點鮮奶茶」，它以黑牌泰芙茶為基底，加入小農鮮乳並撒上厚厚一層黑糖粉，如雪點般裝飾在鮮奶泡上，散發出醇厚的黑糖味，是很多奶茶控的最愛。

Dcard有網友發文詢問，小農雪點鮮奶茶會將茶包封在杯子裡嗎？對此，有網友留言回覆，「這款飲料是用兩個茶包泡的，不論冰熱都會只撈一包（怕茶味太淡）」、「冰熱都會留，除非你有說去茶包」。

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No.7 抹茶風味拿鐵

路易莎1月宣布漲價，引起網友熱烈討論，有人認為「不想把利潤拉低而已」、「化學的飲料少喝」。路易莎表示，由於原料和食材等價格不斷攀升，因此自2023年1月20日起，部分餐食價格將調漲5元，而調漲後的菜單新增大杯抹茶風味拿鐵。

Dcard有網友比較4間店（7-11、麻古、麥吉、路易莎）的抹茶飲品，他指出，要咖啡味重選路易莎。貼文下方有網友留言，「我自己很愛路易莎的抹茶牛奶，好喝！」路易莎2020年宇治抹茶季，推出期間限定「100%一番京都宇治抹茶」系列飲品，其中抹茶鮮奶冰沙至今仍保留在菜單上，足見國人對抹茶飲品的喜愛。

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No.6 焦糖風味拿鐵

一般民眾到咖啡店最常點的飲料，除了點咖啡以外，還有拿鐵。部分有乳糖不耐症或是怕長痘痘的人，則會選擇將牛奶替換成燕麥奶等植物奶，另外也有「螞蟻人」會挑選榛果、海鹽、焦糖拿鐵等風味飲品。

路易莎的「焦糖風味拿鐵」以光泉牛奶加上焦糖、綜合咖啡豆組成，具有豐富的咖啡香氣，焦糖在與牛奶的融合下變得柔和而順滑。有網友認為，「它的口感滑順，總是能夠讓我心情愉悅」、「它的香甜和咖啡的濃郁完美融合，令我回味無窮」。

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No.5 伯爵鮮奶茶

路易莎新品伯爵鮮奶茶，由天然佛手柑與紅茶結合的伯爵茶，配上牛奶調和成的鮮奶茶，喝起來茶香濃厚、不膩口。有網友表示，「之前去路易莎最常點小農雪點鮮奶茶，牛奶的比例比較濃一點」。他建議，若喜歡茶香重的人，可以嘗試看看新品伯爵鮮奶茶。

IG有網友喝完伯爵鮮奶茶後發文點評，「上方有厚厚綿密的奶泡，一起喝會有奶蓋的感覺，伯爵香氣與奶香融合的很舒服，喝多也不會生痰。」引起不少網友於貼文下方留言，「伯爵鮮奶茶我會愛」、「看了就想喝」、「我想試試」。

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No.4 伯爵水果茶

路易莎新品伯爵水果茶整體喝起來有冰沙的口感，水果茶喝起來是水果酸甜香氣，輔以伯爵茶香讓整杯水果茶更清爽不甜膩，有網友建議一定要在冰塊融化前享用才是最佳的口感。

Dcard有一名自稱路易莎店員的網友發文指出，「經典水果茶是以錫蘭紅茶當基底，加柳橙汁、百香果汁和金桔汁，最近新出的伯爵水果冰茶是以伯爵紅茶當基底，加芒果醬和檸檬汁。」引起一名網友發問「伯爵水果冰茶建議喝什麼甜度？」對此，原PO回覆，「我自己喜歡喝無糖，覺得芒果醬的甜就夠了」。

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image source: 路易莎海報

No.3 伯爵紅茶

泰勒茶是英國皇家國宴唯一指定選用的皇家國宴茶，路易莎咖啡17週年慶與英國皇家泰勒茶聯名，推出3項新品，分別是伯爵紅茶、伯爵水果茶、伯爵鮮奶茶。伯爵紅茶和義大利西西里生長的天然佛手柑混合，除了紅茶本身的伯爵香氣，還帶有淡淡的佛手柑果香氣，有網友指出，「紅茶沒有茶澀味，喝起來很順口。」

有IG網友發文分享，「這次的伯爵茶系列兼具果香跟茶香，配上波士頓派變超完美下午茶」。貼文下方有人留言「新品吃起來」、「我超愛伯爵系列點心的」、「有伯爵了好讚」。

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No.2 英式紅茶拿鐵

英式紅茶拿鐵多年佔據路易莎熱銷排行榜，該飲品使用泰勒約克夏紅茶加上光泉鮮乳當作基底，茶與奶完美融合，味道清甜，是很多人必點品項。Dcard有一名自稱在路易莎工作2年多的網友表示，英式紅茶拿鐵是店內最受歡迎的鮮奶茶。

此外，Dcard有網友4月發文抽路易莎紅茶拿鐵，他表示，「奶茶控的我今天跑到路易莎喝奶茶寫文章，多買的禮卷就分享給大家。」文章下方引來不少網友留言「最愛喝的飲料」，有人喜歡「榛果拿鐵」、「柳橙綠茶」；也有人說「最愛紅茶拿鐵」。

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No.1 美式黑咖啡

每間咖啡店必備的經典飲品就是美式黑咖啡！黑咖啡純粹的咖啡香，加上親民的價格，是很多人晨間的選擇。路易莎黑咖啡不僅喝得到咖啡本身的風味，還帶有些許的堅果奶油香氣，口感滑順圓潤，尾韻不苦澀。坊間盛傳美式咖啡（Americano）是在義大利發明的，它是由義式咖啡機高溫萃取濃縮咖啡（Espresso），並加入熱水製作而成。

臉書社團「599坐火車慢遊台灣」有網友發文分享，「大安森林公園健走後，在路易莎咖啡廳喝個咖啡，可頌燻雞、美式咖啡共150元就享受滿足快樂。」引起網友留言，「很棒的生活喔」、「懂得生活」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年01月01日至2023年09月11日，共約9個月。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『路易莎十大人氣飲品』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統

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