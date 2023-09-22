24春夏時裝周Prada大曬迷霧風 康柏拜區驚喜合影惠英紅

Prada 2024春夏為什麼是美醜重新定義，大秀於昨日晚間舉辦，除了歐美明星如「奇異博士」康柏拜區、韓團Enhypen、SOMI全昭彌等人到場，更有「妙麗」艾瑪華森（Emma Watson）、「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson），甚至去年曾在北京為Prada走秀的香港女星惠英紅同樣現身，星光雲集。

延續前幾季風格，2024春夏的Prada女裝，擁有超大寬袖與短褲，既甜美也富有個性，模特兒們的髮型全數呈現服貼狀態，但在前額拉下幾抹髮絲，呈現某種克制的低調主張。多套使用歐根紗與加札爾紗的連身洋裝被精心呈現了一種生動印象，像包裝紙、包膜被自然撕開時的張力感，Prada並以「Haze」定義了這種風格：帶有迷霧、煙霧的印象，也像大秀進行中時，由天花板持續落下的流動膠質，最終在空間中形塑了一種有機、抽象的氛圍。

在上一季純白小「花」裙運用了Pendant、Standing，以及Pom Pom三種刺繡技術後，本季Prada持續以刺繡為單品賦予表情：透過花朵、漩渦、銀河、星宿的多樣化呈現，並出現在披風、無袖連身洋裝。寬大的西裝輪廓上衣和超短褲不僅營造了視覺衝突張力，大量出現的流蘇更營造了行走前進時的律動感：無論是搭配長裙、高腰短褲之後；值得留意的是，大秀的後段並出現多套皮革裝束，但是以費工的拼接形式呈現：不規則、梯形、長三角形的皮革被重新組裝成背心、皮裙、包款、甚至是連身長裙的形式，不時甚至加上卯釘以呈現銳氣，具體描繪了2024春夏Prada的女裝群像：有機、流動、甜美、閃耀、中性，同時以極具個性的風格呈現。