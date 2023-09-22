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iPhone 15全系列開箱！這2色有驚喜 超實用配件同場加映

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
iPhone 15實機顏色比照片更柔和，質感非常棒。記者黃筱晴／攝影
iPhone 15實機顏色比照片更柔和，質感非常棒。記者黃筱晴／攝影

iPhone 15系列今早正式開賣，記者搶先開箱實拍4款新機美照。今年不管是採用鈦金屬材質的iPhone 15 Pro系列，還是使用業界首創注色玻璃背板、顏色繽紛粉嫩的iPhone 15系列，走的都是較不易沾指紋的霧面風格，實機顏色更柔和，絕對比照片更美。

開箱上手，iPhone 15 Pro系列鈦金屬機身瘦身有感，現有Pro系列用戶一拿就可以明顯發現，想要讓人一眼知道換新機，原色鈦金屬必選，但白色鈦金屬款其實越看越耐看，帶點珍珠光的色澤，不想那麼硬派的用戶可以選擇。

比起歷年都比較受矚目的Pro系列，今年iPhone 15的外型真的搶眼許多，粉紅控不用考慮一定要選粉紅色之外，記者也非常推薦綠色款，顏色柔和不突兀，男女生都很適合，真希望Pro系列也能來點繽紛色。

全系列新機都換上USB-C，充電、傳輸都更方便、通用，這次盒裝內附的線材也升級，編織線質感更棒。開機以後可以發現，瘦身有感的還有螢幕邊框，明顯變窄不少，幾乎相同的外型尺寸，帶來更棒的瀏覽體驗。這次iPhone 15系列也有動態島了，現在有越來越多第三方App都支援即時動態顯示，可以隨時從動態島檢視狀態、操作常用功能，實際使用之後會發現比想像中還實用很多。

而另個外型不同的地方是，iPhone 15 Pro系列側邊的靜音鍵變成可自訂功能的動作按鈕，用戶可自行從設定裡調整常用操作功能，按一下快速啟動，除了調整靜音，還可以設定成快速啟動手電筒、放大鏡，或是搭配現有的「捷徑」功能，放大絕解鎖更多用戶平常慣用的功能。

同場加映最新推出、材質更環保的精細織紋保護殼，實際上手手感比較接近布面，雖然比先前的皮革配件碳排量大幅降低，但感覺比較容易沾染灰塵、化妝品，另外還有同色系的5種顏色卡套，可以撞色搭配使用。這次全系列新機都大玩色彩、材質設計，選擇困難患者還是要走一趟店面感受一下實機比較容易抉擇下單。

iPhone 15也換上動態島。記者黃筱晴／攝影
iPhone 15也換上動態島。記者黃筱晴／攝影
記者這次最推薦的4色開箱。記者黃筱晴／攝影
記者這次最推薦的4色開箱。記者黃筱晴／攝影
iPhone 15全系列新機都換上USB-C接口。記者黃筱晴／攝影
iPhone 15全系列新機都換上USB-C接口。記者黃筱晴／攝影
iPhone 15 Pro的鈦金屬邊框採用全新精細刷紋表面，外框邊緣略微彎曲讓握持手感更好，但習慣加裝保護殼使用的用戶可能感受差異不大。記者黃筱晴／攝影
iPhone 15 Pro的鈦金屬邊框採用全新精細刷紋表面，外框邊緣略微彎曲讓握持手感更好，但習慣加裝保護殼使用的用戶可能感受差異不大。記者黃筱晴／攝影
精細織紋卡套，同樣透過MagSafe吸附在手機上，還可透過「尋找」App來查找位置。記者黃筱晴／攝影
精細織紋卡套，同樣透過MagSafe吸附在手機上，還可透過「尋找」App來查找位置。記者黃筱晴／攝影
精細織紋保護殼材料中有68%以消費後再生成分製成。記者黃筱晴／攝影
精細織紋保護殼材料中有68%以消費後再生成分製成。記者黃筱晴／攝影
iPhone 15 Pro系列側邊的靜音鍵變成可自訂功能的動作按鈕。記者黃筱晴／攝影
iPhone 15 Pro系列側邊的靜音鍵變成可自訂功能的動作按鈕。記者黃筱晴／攝影
除了換上Type-C，這次盒裝內附的線材也升級編織線。記者黃筱晴／攝影
除了換上Type-C，這次盒裝內附的線材也升級編織線。記者黃筱晴／攝影
矽膠保護殼新色讓用戶可以大玩色彩搭配。記者黃筱晴／攝影
矽膠保護殼新色讓用戶可以大玩色彩搭配。記者黃筱晴／攝影
精細織紋保護殼手感與視覺感受都較接近布面。記者黃筱晴／攝影
精細織紋保護殼手感與視覺感受都較接近布面。記者黃筱晴／攝影
iPhone 15 Pro白色款越看越耐看。記者黃筱晴／攝影
iPhone 15 Pro白色款越看越耐看。記者黃筱晴／攝影
精細織紋卡套，可與保護殼撞色搭配。記者黃筱晴／攝影
精細織紋卡套，可與保護殼撞色搭配。記者黃筱晴／攝影
與iPhone 14（左）相比，iPhone 15（右）邊框明顯窄了許多。記者黃筱晴／攝影
與iPhone 14（左）相比，iPhone 15（右）邊框明顯窄了許多。記者黃筱晴／攝影

iPhone 蘋果 iPhone 15 粉紅色

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