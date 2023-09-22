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不用飛日本也吃的到！米其林推薦鰻魚飯插旗台中

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
日本米其林推薦鰻魚飯品牌「うなぎ四代目菊川」進軍台中，店內招牌「菊川鰻三吃」。圖／業者提供
日本米其林推薦鰻魚飯品牌「うなぎ四代目菊川」進軍台中，店內招牌「菊川鰻三吃」。圖／業者提供

中秋節烤肉商機大爆發，日本米其林推薦鰻魚品牌「うなぎ四代目菊川」選在中秋節前夕進軍台中，為歡慶開幕，10月31日前到台中店用餐，即享9折優惠。築間餐飲集團旗下人氣燒肉品牌「燒肉Smile」、「絵馬別邸」以及主打和牛燒肉吃到飽的「本格和牛燒肉放題」，聯手於9月28日到10月1日推出中秋節限定活動。

由橘焱胡同餐飲集團代理引進的「うなぎ四代目菊川」，看好台灣市場，今年1月在台北開首店，二店9月選擇落腳台中，三號店預計10月落腳高雄。

橘焱胡同餐飲集團表示，日本鰻魚料理分為關東與關西二個流派，關東烤鰻先蒸再烤，蒸出多餘的油脂，肉質較鬆軟，口味清爽；關西烤鰻以炭火直烤，表皮更酥脆，炭香濃郁。店內以關西式手法

餐飲集團指出，店內以關西式手法，全程炭火直烤，美味加倍；米飯則使用產自富山縣魚津市的優質越光米，甜味、黏度和粒粒分明的口感備受好評，與鰻魚醬汁互相襯托。10月31日前到台中店用餐，享9折優惠。

築間餐飲集團旗下人氣燒肉品牌推出中秋節限定活動，「本格和牛燒肉放題」推出官方粉絲專頁留言，有機會獲得「988元和牛燒肉招待券」乙張；「絵馬別邸」祭出用餐就送「絵馬特製祈願守」，還有機會獲得88折優惠；「燒肉Smile」則是用餐及打卡評論，就送「Smile挽肉」，每日限量100份，搶攻中秋連假商機。

築間餐飲集團表示，旗下3大燒肉品牌，燒肉Smile、絵馬別邸及本格和牛燒肉放題，中秋連假期間，訂位大約8成滿，越接近進中秋節所剩座位越少，預估將帶動3成的業績成長。

日本米其林推薦鰻魚飯品牌「うなぎ四代目菊川」，以關西式手法，全程炭火直烤，美味加倍。圖／業者提供
日本米其林推薦鰻魚飯品牌「うなぎ四代目菊川」，以關西式手法，全程炭火直烤，美味加倍。圖／業者提供
築間餐飲集團旗下人氣燒肉品牌聯手於9月28日到10月1日推出中秋節限定活動。圖／築間餐飲集團提供
築間餐飲集團旗下人氣燒肉品牌聯手於9月28日到10月1日推出中秋節限定活動。圖／築間餐飲集團提供

中秋節 品牌 鰻魚 吃到飽 烤肉

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