2023台灣文博會點亮空總 10天文化嘉年華會啟動

在工地鷹架轉譯的文化科技藝術裝置作品「Working in Progress X 鷹架GPU」流動的光影之前，2023台灣文博會於空總正式開幕，重返台北展開10天的文化嘉年華會。台北市地表唯一行駛藍皮文博號也在明天啟動，將在文博會期間於松菸展場限時行駛。

「2023台灣文博會是一個打開空總，讓大家看見首都未來文化發展的機會。」文化部長史哲說，此次文博會以空總作為文化策展主要場域，是為了呼應各界對於空總的期待，試圖以更大幅度的「打開空總」，讓大家對空總的未來有更多想像。

他指出，不論是FOCA的兩頂帳篷打破空總過去硬梆梆的空間、修復中的鷹架創造文化科技舞台、DOME穹頂展演實驗場再次挑戰沈浸式體驗的可能，希望期待透過這些策展讓大家看見空總，使它成為未來首都最重要的文化投資，也讓台灣的文化能量在國際呈現更高的價值。而空總這塊位於總統府、台北市政府中間的珍貴土地，是「考驗台灣文化發展能否再次站上里程碑，也考驗台灣民主化後大家的共識」。

文化部表示，2023台灣文博會自9月22日起連續10天在空總台灣當代文化實驗場、國家鐵道博物館推出文化策展、文化展演、體驗活動、科技藝術等精彩活動。在空總展區，有FOCASA雙馬戲篷首次現身台北，匯聚台灣各領域的頂尖表演團隊在馬戲篷演出；另有全台最大球體、超高解析度沉浸影音體驗「FUTURE VISION LAB 2023」DOME穹頂展演實驗場，以及首次以施工中工地鷹架為文化科技展演舞台「Working in Progress X 鷹架GPU」，掃瞄QR Code戴上耳機，就可以享受科技互動光影技術的音樂派對。

此外，「打開空總X AI多重未來」展覽，藉由AI科技的結合，由9個虛擬人物敘述對空總未來的看法，也邀請民眾成為首都國家級重大文化投資的共同設計者。而主題館「野性博物館」呈現創作者的初心、地方館台南館再現府城「四百年前那片陽光沙灘」、澎湖館展現「吉光遍嶼」的海洋文化意象、藝術銀行「上半場比數10:10」呈現藝術家的精彩創作、工藝主題館「鷂－飄浮的停機坪」展現材質工藝之美。