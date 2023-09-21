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獨／與李正皓無關！新竹市府證實有內鬼 外洩公文真相曝光

瑞士愛亞洲？李碩珉、陳立波成精品代言人巧曬時髦風

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
泰星陳立波（apo）甫成為伯爵家族品牌好友，貴氣斯文、掀起新一波娛樂與時尚話題。圖／PIAGET提供
泰星陳立波（apo）甫成為伯爵家族品牌好友，貴氣斯文、掀起新一波娛樂與時尚話題。圖／PIAGET提供

亞洲娛樂勢力興起，近日有越來越多南韓、泰國明星頻頻受到精品青睞，成為歐美精品代言人，建立起歐洲與亞洲的文化連結，例如近日便有韓團SEVENTEEN成員李碩珉（DK）加入瑞士百年精品品牌Bally家族，泰星陳立波（apo）則戴上瑞士百年鐘錶品牌PIAGET，甫成為伯爵家族品牌好友，貴氣上身，話題不斷。

泰國新生代影劇男星陳立波（Apo Nattawin）先前甫成為南亞地區首位伯爵品牌好友，伯爵並為此表示，「如過去知名藝術家Andy Warhol和超現實主義大師達利一樣，他們開拓性的態度，激勵了周遭每個人，創造出新的光芒與火花，永不褪色！」陳立波不僅手上配戴一只面盤滿鑽的Polo系列18K白金自動上鍊計時鑽表，耳朵上更有一對頂級珠寶系列Exalting Dance 18K白金鑽石耳環，閃耀爆棚，也展現男性輕鬆駕馭珠寶、名表的閃亮風格。

SEVENTEEN成員李碩珉（DK）則成為瑞士百年精品品牌Bally的全球品牌代言人，除了先前二月時現身Bally秋冬 2023秋冬大秀表，更將入鏡為品牌拍攝2024春夏形象視覺。事實上，近日Bally已經曝光一張DK帥照，只見他身穿深藍色拼接鱗片紋路的美式運動風外套、燈芯絨長褲、麂皮長靴，並手持一款加大的雙色旅行包，也洋溢著輕快的旅行活力。

品牌並提前宣布，李碩珉將以品牌代言人身份在Bally 2024春夏時裝秀正式登場，並與新任設計總監 Simone Bellotti同台，屆時李碩珉會以何種造型現身？Simone Bellotti掌舵後的第一季Bally又會帶來何等創意？相信都將成為歐洲與亞洲的共同時尚焦點，也讓人拭目以待。

韓團SEVENTEEN成員李碩珉（DK）甫加入瑞士百年精品品牌Bally家族，並將在品牌最新2024春夏大秀上現身。圖／Bally提供
韓團SEVENTEEN成員李碩珉（DK）甫加入瑞士百年精品品牌Bally家族，並將在品牌最新2024春夏大秀上現身。圖／Bally提供
Polo系列18K白金自動上鍊計時鑽表，表款具有Polo系列經典、PIAGET擅長的shape in shape設計風格，同時面盤全鑲嵌、搭配藍色次表盤，閃耀也搶眼。價格店洽。圖／PIAGET提供
Polo系列18K白金自動上鍊計時鑽表，表款具有Polo系列經典、PIAGET擅長的shape in shape設計風格，同時面盤全鑲嵌、搭配藍色次表盤，閃耀也搶眼。價格店洽。圖／PIAGET提供
李碩珉（DK）以一身美式運動風造型，展現明快的旅行休閒風格。圖／翻攝自 IG @ Bally（合成圖）
李碩珉（DK）以一身美式運動風造型，展現明快的旅行休閒風格。圖／翻攝自 IG @ Bally（合成圖）

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