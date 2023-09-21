快訊

獨／與李正皓無關！新竹市府證實有內鬼 外洩公文真相曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

iPhone 15新機效應 帶動手機周邊人潮爆櫃

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
蘋果iPhone15新機帶動手機周邊商機。圖／新光三越提供
蘋果iPhone15新機帶動手機周邊商機。圖／新光三越提供

蘋果iPhone15系列新機將於本周五9/22上市，自上周9/15於官網開賣，便帶動一波「手機周邊商機」，新光三越台北信義新天地指出，光是上周末兩天假日周邊品牌通通爆櫃，業績也較以往成長1倍以上，因此，iPhone15新機到貨量也增加，全面備貨。

手機背帶掛繩相當受年輕客層喜愛，由於可掛在胸前也可斜背在身上，結合時尚元素與實用機能，新光三越A11訴求打造潮感生活圈，除了全台第一家CASETiFY實體店就在A11，9月起還有Topologie、犀牛盾（RHINOSHIELD）等品牌插旗，提供更多時髦的周邊配件選擇。

CASETiFY STUDiO台灣首間品牌概念店就在新光三越台北信義新天地A11，iPhone 15新機發表同一天，即火速推出iPhone 15配件，其中「Ultra終極防摔手機殼」是品牌最強防摔手機殼，還能兼容MagSafe磁吸功能支援無線充電，這次也推出「強悍防摔支架手機殼」與「鏡面手機殼」兩款人氣熱銷新品。

將攀爬登山等元素融入包款與手機配件的Topologie，近日進駐新光三越A11推出首家百貨實體快閃店。近年手機掛繩十分流行，品牌獨特與耐用性質，成為了市場熱銷款式。快閃期間，除了有招牌的手機殼與繩索背帶外，也推出秋冬系列新品和與Verdon手機殼全新霓虹配色，即日起至9/30，購買任何兩件單品即可免費獲贈手機掛繩夾片一件，並可同步享有第二條背帶8折優惠。

9月導入手機殼品牌犀牛盾（RHINOSHIELD）品牌主打三強－最耐摔的手機殼、最抗黃的透明殼、最不會破的保護貼，今年更推出生活相關的周邊，兼具水壺與手機支架功能的「AquaStand磁吸水壺」與「MagSafe 兼容手機固架」。也透過原創設計與跨界聯名，推出不同IP特色手機殼，今年也帶來迪士尼和華納兄弟兩大品牌的100周年聯名款。

MAGEASY是通過美國軍規防摔認證，提供高達16英呎以上的超越軍規防摔能力，採用航太鋁合金外框，俐落外型設計搭配透明背板可完美展示iPhone 15新色，結合質感潮流背帶，解放雙手之外，還能搭配個性穿搭輕鬆出門， 將在9/28開賣。

新光三越指出，台北信義新天地共超過10家手機周邊專門店，包含A11小豪包膜、bitplay、TOYSELECT以及A8 DEVILCASE、亞果元素等品牌，還有專業的i-store、法雅客可以選擇，從包膜到手機週邊，至少超過5,000款以上周邊配件可做選擇。

CASETiFY STUDiO iPhone 15系列手機殼。圖／摘自CASETiFY STUDiO臉書
CASETiFY STUDiO iPhone 15系列手機殼。圖／摘自CASETiFY STUDiO臉書
Topologie全新iPhone15系列。圖／新光三越提供
Topologie全新iPhone15系列。圖／新光三越提供
新光三越台北信義新天地A11 Topologie快閃店。圖／新光三越提供
新光三越台北信義新天地A11 Topologie快閃店。圖／新光三越提供

品牌 快閃 包膜

延伸閱讀

iPhone 15系列新機明開賣 這幾款MagSafe防護、充電配件必入手

iPhone 15即將開賣 遠傳三創門市現排隊人潮

STUDIO A買iPhone 15再抽1支 新店裕隆城旗艦門市開幕送4大好禮

iPhone 15明開賣 燦坤刷指定信用卡最高回饋3,260元 舊換新加碼20%

相關新聞

限100人！超市抗漲衛生紙2串半價來了 時間、地點曝光

楓康超市推出「抗漲」衛生紙，9月24日在全台各門市，當日排隊前100名顧客，即可以2串119元優惠，購買原價2串260元...

iPhone 15系列新機明開賣 這幾款MagSafe防護、充電配件必入手

iPhone 15系列即將正式開賣，保護殼、充電配件買了沒？今年MagSafe配件新品大爆發，透過吸附準確牢靠、易拆裝的...

整理包／4大超商「雙十連假補班日」限時優惠一次看！咖啡、霜淇淋、思樂冰全入列

為迎接即將到來的雙十國慶4天連假，本周六（9月23日）是補班補課日，為撫慰補班、補課族的心情，4大超商再次祭出限時優惠，...

真的是葡萄嗎？GEORG JENSEN聯名概念品牌大膽黑化經典

丹麥皇室精品喬治傑生（ GEORG JENSEN）攜手北歐概念針織品牌A. Roege Hove，推出聯名限定款月光葡萄...

瑞士愛亞洲？李碩珉、陳立波成精品代言人巧曬時髦風

亞洲娛樂勢力興起，近日有越來越多南韓、泰國明星頻頻受到精品青睞，成為歐美精品代言人，建立起歐洲與亞洲的文化連結，例如近日...

HAPPY GO祭二大招 催百貨周慶大戰買氣

百貨周年慶大戰由台中大遠百今（21）日正式吹響第一聲號角，HAPPY GO首波「點點成金」活動同步啟動，今年首度開放全卡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦