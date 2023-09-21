iPhone 15新機效應 帶動手機周邊人潮爆櫃

蘋果iPhone15系列新機將於本周五9/22上市，自上周9/15於官網開賣，便帶動一波「手機周邊商機」，新光三越台北信義新天地指出，光是上周末兩天假日周邊品牌通通爆櫃，業績也較以往成長1倍以上，因此，iPhone15新機到貨量也增加，全面備貨。

手機背帶掛繩相當受年輕客層喜愛，由於可掛在胸前也可斜背在身上，結合時尚元素與實用機能，新光三越A11訴求打造潮感生活圈，除了全台第一家CASETiFY實體店就在A11，9月起還有Topologie、犀牛盾（RHINOSHIELD）等品牌插旗，提供更多時髦的周邊配件選擇。

CASETiFY STUDiO台灣首間品牌概念店就在新光三越台北信義新天地A11，iPhone 15新機發表同一天，即火速推出iPhone 15配件，其中「Ultra終極防摔手機殼」是品牌最強防摔手機殼，還能兼容MagSafe磁吸功能支援無線充電，這次也推出「強悍防摔支架手機殼」與「鏡面手機殼」兩款人氣熱銷新品。

將攀爬登山等元素融入包款與手機配件的Topologie，近日進駐新光三越A11推出首家百貨實體快閃店。近年手機掛繩十分流行，品牌獨特與耐用性質，成為了市場熱銷款式。快閃期間，除了有招牌的手機殼與繩索背帶外，也推出秋冬系列新品和與Verdon手機殼全新霓虹配色，即日起至9/30，購買任何兩件單品即可免費獲贈手機掛繩夾片一件，並可同步享有第二條背帶8折優惠。

9月導入手機殼品牌犀牛盾（RHINOSHIELD）品牌主打三強－最耐摔的手機殼、最抗黃的透明殼、最不會破的保護貼，今年更推出生活相關的周邊，兼具水壺與手機支架功能的「AquaStand磁吸水壺」與「MagSafe 兼容手機固架」。也透過原創設計與跨界聯名，推出不同IP特色手機殼，今年也帶來迪士尼和華納兄弟兩大品牌的100周年聯名款。

MAGEASY是通過美國軍規防摔認證，提供高達16英呎以上的超越軍規防摔能力，採用航太鋁合金外框，俐落外型設計搭配透明背板可完美展示iPhone 15新色，結合質感潮流背帶，解放雙手之外，還能搭配個性穿搭輕鬆出門， 將在9/28開賣。