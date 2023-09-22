超有趣！新銳插畫家「吉文考古」推出 2024年吉文搞鬼日曆

結合文化和史籍故事為靈感的插畫團隊「吉文考古」，在兄弟雙胞胎Sean和Heidon的帶領下，透過新式插畫風格，為歷史注入新活水。吉文考古日前宣佈明年的全新企劃，將推出「吉文搞鬼曆」，「吉文考古」此次與募資平台「挖貝」合作， 募資計畫也正式上線 。

由「吉文考古」繪製的 2024吉文搞鬼日曆，內容匯集世界各地的鬼話、關於鬼的小知識，以及充滿歷史趣聞的軼事。這些信息以出奇不意的插畫方式展現，每一幅鬼畫都令人著迷，將代代相傳的經典故事帶到2024年，為每一天帶來全新的生命力。 帶著粉絲們進入一場高潮迭起的鬼畫年篇，期待為粉絲們的 2024 年注入驚奇與謎樣的每一天。

吉文考古搞怪日曆募資上線後，獲得粉絲熱烈迴響。 圖 / 吉文考古提供

「吉文搞鬼曆」堪稱一部刻苦銘心的史詩，吸睛的程度不亞於任何一部神秘恐怖的作品。「吉文考古」團隊以擅長的畫風，將這些故事以全新方式呈現，不僅精彩絕倫，還能讓人一笑而過。他們透過輕鬆的線條將主題融入日常，讓眾多主角成為我們生活中的一部分。不斷的修正與改進已成為他們的日常，因為他們追求的是最佳表現，只為讓這些優秀故事流傳下去，讓我們期待著，同時不怕受驚嚇！

吉文考古表示，希望這本吉文搞鬼曆可以改變大家對日曆的看法，不再只是一個翻頁挑選日期的工具。他們說：「從現在開始，打開日曆，你將發現每一天都有新鮮事等著你，從好事、奇事到無盡的故事。」吉文考古希望透過日曆和粉絲們一起創造美好的冒險，透過每一頁的內容步步探索真相。更多訊息可至 「吉文考古」IG 查詢。

吉文考古製作跟鬼有關的小知識日曆。 圖 / 吉文考古提供