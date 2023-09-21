比漾廣場化妝品預購端新北最高回饋 宏匯餐飲新櫃報到

百貨陸續進入周年慶季節，位於永和的比漾廣場秋上市迎來7櫃新登場，另外，周年慶化妝品預購會將自10/4至10/10推出，並預告將推出新北最強化妝品回饋，持聯名卡最高享37%回饋。新莊的宏匯廣場周年慶將在9/28開跑，在此之前完成全館64個櫃位改裝，引進42家新品牌、22家店裝升級，迎來周年慶旺季。

比漾廣場除了秋季新櫃登場，也預告3樓施舒雅美容世界將於11月進行改裝，是永和店的首度改裝，提供更舒適的體驗空間，3樓也將同步導入日式定食料理大戶屋，以全餐期型態供應。施舒雅與大戶屋預計2024年1月中旬登場。

在此之前，比漾廣場首度與實踐大學服裝設計學系合作，打造第34回青年藝術家大展，於1樓、B1多個區域進行展演。今年秋天以「秋日．豐收大地」為主題，畢業於實踐大學服裝設計學系、來自花蓮太魯閣族的新生代原住民藝術家戴佳錩Losin Howas，以部落感恩祭為靈感所創作的「HOLD．牽」系列作品進行展演，作品以太魯閣族服飾傳統的白、黑、紅三色進行設計，布面印上特別設計的「牽手菱紋」與部落經典「菱形花紋」等圖紋融入服裝設計中。

宏匯廣場除了近期登場的300坪海底撈火鍋店，再添美食新櫃，金色三麥推出新品牌「SUNMAI BURGER麥漢堡」，進駐全台第一座自助智慧打酒牆，SUNMAI全系列精釀啤酒，自己打酒不必等，更營業至凌晨，適合看完演唱會或夜場電影的民眾吃夜宵，另有「美威鮭魚」、「舞紅花鐵板燒」、「樂天皇朝」、全台首家「「樂蝦拉麵家」等餐飲新櫃，持續創造餐飲話題。