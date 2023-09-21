比日本麝香葡萄還甜！ 花蓮紅霸天雙色火龍果上市

玉里鎮果樹產銷班第5班生產的紅霸天雙色火龍果正式上市，果實不僅具備由白至紅的漸層果肉，賣相獨特可愛，甜度高達22°Brix，超過日本麝香葡萄，堪稱水果之王。

花蓮縣政府表示，新鮮的紅霸天雙色火龍果，外觀顯得飽滿有光澤，果體上的綠色萼片較細長、挺直、不軟塌，果實剖開後，中間的白色果肉點綴黑色種子逐漸淡紅色向外漸層暈染，如少女的雀斑灑落在粉紅色的臉頰，果實邊緣有如鑲嵌一輪莓紅色的珠寶，視覺上甜美又可愛，切片擺盤像是自帶漸層濾鏡，展現俏皮粉紅芭比風。

紅霸天雙色火龍果果肉品嚐起來細膩多汁，保有紅色火龍果的甜度與蜜香，兼具白色火龍果的爽脆與淡淡果酸，加上本身獨特的微Ｑ彈口感，整體酸甜平衡、風味佳，製作成沙拉或各式甜點，視覺味覺一次滿足。

花蓮地區得天獨厚的氣候條件及玉里高寮部落的黑質土非常適合栽種火龍果，玉里鎮果樹產銷班第5班在班長李清秋領軍之下，經過28年來的改良與研發，種出甜度高達22°Brix的紅霸天雙色火龍果，甚至高於日本長野麝香葡萄的20°Brix。

花蓮縣政府表示，目前種植紅霸天雙色火龍果的果園面積有20公頃，產銷5班的農友堅持有機栽種，不用除草劑、不灑化學肥料，且經過合格認證機構有機認證；推廣給消費者。