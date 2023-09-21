24春夏時裝周FENDI致敬羅馬女子 安俞真穿出成熟美
FENDI春夏24系列女裝大秀於米蘭當地時間2023年9月20日下午2點登場，FENDI高級訂製服與女裝藝術總監 Kim Jones在最新的女裝系列中，透過服裝探索羅馬帶給人們自由又輕鬆的著裝方式，因為不完美而成為更帶有人味的完美，讓穿著者能夠做自己。模特兒穿梭於裝飾巨型的FENDI Peekaboo、Baguette、Origami和全新Flip包雕塑的秀場中，看秀嘉賓包括品牌大使、韓流女團IVE隊長安俞真、黛咪摩兒等好萊塢女星與凱特摩絲等90超模。
「羅馬散發出一種從容不迫的安逸優雅，不管別人怎麼看怎麼想 - 這才是真正的奢華。在這個系列中，我想表現出這一點。羅馬的女性為自己，還有為自己的生活打扮，我在Silvia（FENDI家族傳人、配飾和男裝藝術總監）與Delfina（FENDI家族傳人、珠寶藝術總監）身上經常看到這一點。我們不是穿上什麼被人盯著看的奇裝異服，而是實實在在地打扮，還有打扮這件事所賦予人們的自信和時髦。我不要衣穿人，而是要人穿衣。」Kim Jones解說本季女裝的實穿發想。
FENDI品牌特色的二元性透過不同的服裝手法顯現在本季的女裝設計上，將原本相對的元素揉合在一起：例如露出結構的傳統西褲褲腰的男裝剪裁，配上飄逸柔美的絲綢和針織；原本用於晚禮服的水洗絲綢則出現在日常服裝上；在FENDI著名Featherlike輕盈羽毛結構中，高級烏干紗襯底的柔軟翻羊毛條則用於製作成毛巾面料質感的夏季裙裝，搭配工作襯衫；超大尺寸廓形又充滿陽剛氣息的駕車外套，搭配金屬腳鍊芭蕾風平底鞋。實用舒適的設計，結合柔美華麗的裝飾，顯得別具個性。
而FENDI品牌深具辨識度的符碼與元素無所不在。源自羅馬馬鞍具上的Selleria車縫線，以往三不五時出現在皮質包款和服裝上，本季則是串起所有單品的重要符碼，並在FENDI珠寶藝術總監Delfina Delettrez Fendi的最新FENDI Flio珠寶作品系列中嶄新演繹。FF標誌圖案以俏皮又抽象的姿態出現在在嵌花皮革和硬挺感十足的露肩針織長裙上，而抽象色塊的大膽配色，則是受到Karl Lagerfeld創作的1999春夏女裝啟發，包括檸檬黃色塗層亞麻布襯裙以及用矽膠Framis印花圖案製作的錯視絲綢洋裝，都是繡上的視覺亮點。
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