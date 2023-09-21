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24春夏時裝周FENDI致敬羅馬女子 安俞真穿出成熟美

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
品牌大使安俞真出席FENDI春夏24系列女裝大秀。圖／FENDI提供
品牌大使安俞真出席FENDI春夏24系列女裝大秀。圖／FENDI提供

FENDI春夏24系列女裝大秀於米蘭當地時間2023年9月20日下午2點登場，FENDI高級訂製服與女裝藝術總監 Kim Jones在最新的女裝系列中，透過服裝探索羅馬帶給人們自由又輕鬆的著裝方式，因為不完美而成為更帶有人味的完美，讓穿著者能夠做自己。模特兒穿梭於裝飾巨型的FENDI Peekaboo、Baguette、Origami和全新Flip包雕塑的秀場中，看秀嘉賓包括品牌大使、韓流女團IVE隊長安俞真、黛咪摩兒等好萊塢女星與凱特摩絲等90超模。

「羅馬散發出一種從容不迫的安逸優雅，不管別人怎麼看怎麼想 - 這才是真正的奢華。在這個系列中，我想表現出這一點。羅馬的女性為自己，還有為自己的生活打扮，我在Silvia（FENDI家族傳人、配飾和男裝藝術總監）與Delfina（FENDI家族傳人、珠寶藝術總監）身上經常看到這一點。我們不是穿上什麼被人盯著看的奇裝異服，而是實實在在地打扮，還有打扮這件事所賦予人們的自信和時髦。我不要衣穿人，而是要人穿衣。」Kim Jones解說本季女裝的實穿發想。

FENDI品牌特色的二元性透過不同的服裝手法顯現在本季的女裝設計上，將原本相對的元素揉合在一起：例如露出結構的傳統西褲褲腰的男裝剪裁，配上飄逸柔美的絲綢和針織；原本用於晚禮服的水洗絲綢則出現在日常服裝上；在FENDI著名Featherlike輕盈羽毛結構中，高級烏干紗襯底的柔軟翻羊毛條則用於製作成毛巾面料質感的夏季裙裝，搭配工作襯衫；超大尺寸廓形又充滿陽剛氣息的駕車外套，搭配金屬腳鍊芭蕾風平底鞋。實用舒適的設計，結合柔美華麗的裝飾，顯得別具個性。

而FENDI品牌深具辨識度的符碼與元素無所不在。源自羅馬馬鞍具上的Selleria車縫線，以往三不五時出現在皮質包款和服裝上，本季則是串起所有單品的重要符碼，並在FENDI珠寶藝術總監Delfina Delettrez Fendi的最新FENDI Flio珠寶作品系列中嶄新演繹。FF標誌圖案以俏皮又抽象的姿態出現在在嵌花皮革和硬挺感十足的露肩針織長裙上，而抽象色塊的大膽配色，則是受到Karl Lagerfeld創作的1999春夏女裝啟發，包括檸檬黃色塗層亞麻布襯裙以及用矽膠Framis印花圖案製作的錯視絲綢洋裝，都是繡上的視覺亮點。

鮮跳的檸檬黃色主要取自Karl Lagerfeld為FENDI設計的1999春夏女裝系列。圖／FENDI提供
鮮跳的檸檬黃色主要取自Karl Lagerfeld為FENDI設計的1999春夏女裝系列。圖／FENDI提供
天藍色、鮮黃色、與亮橘色碰撞出本季的活潑色調。圖／FENDI提供
天藍色、鮮黃色、與亮橘色碰撞出本季的活潑色調。圖／FENDI提供
彈性的針織與色塊是本季女裝的重點。圖／FENDI提供
彈性的針織與色塊是本季女裝的重點。圖／FENDI提供
本季推出全新的Flip包款，這是一款可折疊成手拿包的購物袋，上面飾有俏皮的色塊結構。圖／FENDI提供
本季推出全新的Flip包款，這是一款可折疊成手拿包的購物袋，上面飾有俏皮的色塊結構。圖／FENDI提供
柔美優雅展現女性曲線的針織洋裝。圖／FENDI提供
柔美優雅展現女性曲線的針織洋裝。圖／FENDI提供
抽象的色塊徹底發揮大膽的設計。圖／FENDI提供
抽象的色塊徹底發揮大膽的設計。圖／FENDI提供
FF標誌圖案與鮮活的配色為優雅合身的輪廓注入年輕的氣息。圖／FENDI提供
FF標誌圖案與鮮活的配色為優雅合身的輪廓注入年輕的氣息。圖／FENDI提供
Origami包款表現出FENDI的流行符號元素。圖／FENDI提供
Origami包款表現出FENDI的流行符號元素。圖／FENDI提供
（由左至右）超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）、英女星蘇琪沃特豪斯（Suki Waterhouse）、超模琳達伊凡吉莉絲塔（Linda Evangelista）、澳洲女星娜歐蜜華茲（Naomi Watts）、女星關朵琳克莉絲蒂（Gwendoline Christie）、克莉絲汀娜蕾奇（Christina Ricci）、超模Amber Valletta、女星黛咪摩兒（Demi Moore）、超模「黑珍珠」娜歐蜜坎貝兒（Naomi Campbell）、凱特摩絲（Kate Moss）及其男友Nikolai von Bismarck。圖／FENDI提供
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（由左至右）超模「黑珍珠」娜歐蜜坎貝兒（Naomi Campbell）與凱特摩絲（Kate Moss）。圖／FENDI提供
（由左至右）超模「黑珍珠」娜歐蜜坎貝兒（Naomi Campbell）與凱特摩絲（Kate Moss）。圖／FENDI提供
FENDI以皮革編織的Peekaboo ISEEU小包本季推出更為鮮豔豐富的彩色選擇。圖／FENDI提供
FENDI以皮革編織的Peekaboo ISEEU小包本季推出更為鮮豔豐富的彩色選擇。圖／FENDI提供
俏皮又抽象的FF標誌圖案出現在露肩針織長裙上。圖／FENDI提供
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FENDI 羅馬 時裝周

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