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iPhone 15系列新機明開賣 這幾款MagSafe防護、充電配件必入手

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導

iPhone 15系列即將正式開賣，保護殼、充電配件買了沒？今年MagSafe配件新品大爆發，透過吸附準確牢靠、易拆裝的優勢，吸引越來越多果粉用戶買單；另外，Type-C相關配件也是今年熱門新焦點。

RHINOSHIELD犀牛盾推出一系列MagSafe兼容手機殼新品，標榜提供超越原廠2倍磁吸力道，包括減少塑料使用的抗黃化Clear透明手機殼、可更換背板款式的Mod NX邊框背蓋兩用防摔手機殼，SolidSuit防摔背蓋手機殼更配合本次新機上市推出酒紅、經典藍、鸚鵡綠以及螢光橘一系列亮眼的新顏色。還有上千款聯名與獨家設計圖款，或也可以客製化服務訂製專屬的手機殼樣式。搭配有超強磁吸力的AquaStand磁吸水壺以及MagSafe兼容手機固架，滿足用戶各種使用情境。

CASETiFY也推出品牌史上具最強防摔能力的「Ultra終極防摔手機殼」，四角擁有更具防護力的「Ultra彈力保護角」，採用專利EcoShock防護科技所製成的吸震物料，並且結合獨家的波形抗壓肋與空氣艙設計，打造出堅固的支撐結構，鏡頭部分更內建加高2.2毫米的鏡頭保護與加高1.2毫米的相機環。另有一系列專為iPhone 15新機所設的手機殼與電子配件，全面以來自Re/CASETiFY回收計劃的舊手機殼再製而成的永續物料所打造，並提供超過2,000款豐富多樣的印花與客製化設計。

除了時尚有型又具強大防護性手機殼，各種充電周邊也是近年果粉們最喜歡購買的配件。ADAM elements亞果元素新推出2款MagSafe磁吸式無線充電配件，分別為全台首款、重量僅117克「GRAVITY C5超薄型MagSafe磁吸行動電源」，以及可當成多功能磁吸無線充電座的「Mag 4 GaN 30W四合一電源供應器」。迎接新機上市，亞果元素官方商城更推出「iPhone新機充電預備全方位」限時優惠活動，提供CASA USB-C 240瓦充電傳輸線新品、OMNIA GaN技術快速充電組以及磁吸充電器，全系列指定商品可享最低6.3折起超低折扣。

而隨著iPhone 15全系列都換上Type-C連接埠，Innergie也推出旗艦系列C4 Duo 45瓦雙孔USB-C充電器，一顆充電器即可為手機、平板、電腦等各式3C產品提供安全、高效充電。Innergie C4 Duo擁有「動態智慧分流」技術，雙孔充電時提供3段模式，自動偵測裝置需求，並計算、分配最適合瓦數給相對應裝置，提高充電便捷性。另內建獨家InnerShield 5大安全機制，符合國際多項安規認證，並提供全球3年的原廠保固。

Mag 4 GaN 30W四合一電源供應器的MagSafe 電盤可調整至最高60度，後方可提供AirPods無線充電，本體採用AC充電線電力輸入方式，解決過去消費者自行選擇不同充電器而容易產生充電瓦數不足問題。圖／亞果元素提供
Mag 4 GaN 30W四合一電源供應器的MagSafe 電盤可調整至最高60度，後方可提供AirPods無線充電，本體採用AC充電線電力輸入方式，解決過去消費者自行選擇不同充電器而容易產生充電瓦數不足問題。圖／亞果元素提供
Innergie C4 Duo提供「摺疊版」與「轉換版」兩款選擇，適用美規插座的「摺疊版」可輕鬆收合插頭，方便攜帶使用。圖／台達提供
Innergie C4 Duo提供「摺疊版」與「轉換版」兩款選擇，適用美規插座的「摺疊版」可輕鬆收合插頭，方便攜帶使用。圖／台達提供
CASETiFY MagSafe兼容Ultra終極防摔手機殼，具備4個Ultra彈力保護角與內建鏡頭保護。記者黃筱晴／攝影
CASETiFY MagSafe兼容Ultra終極防摔手機殼，具備4個Ultra彈力保護角與內建鏡頭保護。記者黃筱晴／攝影
GRAVITY C5超薄型磁吸行動電源為同級最輕薄的5000mAh輕薄型磁吸式行動電源，厚度僅8.7mm，且重量僅有117克。圖／亞果元素提供
GRAVITY C5超薄型磁吸行動電源為同級最輕薄的5000mAh輕薄型磁吸式行動電源，厚度僅8.7mm，且重量僅有117克。圖／亞果元素提供
犀牛盾為iPhone 15系列推出3大類不同款式的手機殼，可因應用戶使用需求挑選。圖／犀牛盾提供
犀牛盾為iPhone 15系列推出3大類不同款式的手機殼，可因應用戶使用需求挑選。圖／犀牛盾提供

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