環團批碳費少收 環境部：不管300或500元都是虛擬數字

外界關注碳費訂定時程，環團認為碳費應從500元起徵，批評環境部若僅訂300元又規畫優惠費率，不僅幫排碳大戶大開後門，每噸少收200元，等於每年給企業240億補助。環境部氣候變遷署說明，不管是300元還是500元碳費，「這些都是虛擬的數字」，強調各國情況不同，碳費的訂定及制度也不同，不能直接比較。

氣候變遷署副署長黃偉鳴表示，環團引用許多資料，但很遺憾都僅採用片段的數據，學術上針對碳定價的討論的確分為2個方式，一個是用社會成本，一個是用減量目標去計算需要多少成本。社會成本納入全球人命、經濟損失、環境衝擊等，雖各國多有討論，「但沒有一個國家使用這種方式來收碳費」。

黃偉鳴指出，環團稱美國估算碳排的外部成本（也就是社會成本）每噸為190元美金，並用這個數字去估算台灣碳定價，強調是國際共識，但這種說法有待商榷，因為「美國就算做了這個研究，該國也沒有這樣收碳費」，新加坡也因其產業情況，有不同的收費制度及標準。

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯今受訪時表示，環境部優惠費率的規畫是參考英國氣候變遷協定，但目前除英國外，沒看到其他國家採用優惠費率的方式，且英國每2至3年會滾動修正，但環境部規畫的優惠費率將一口氣執行到2030年，中間有很多不確定性，舉例來說，環境部與中央協調2030年要達到減碳40％目標，中油也訂定目標，但事實上只是因為產線要關閉。

黃偉鳴表示，上述為錯誤說法，根據法令要求企業需有效檢討減碳效果才能有優惠費，強調環境部徵收碳費不是為了收錢，重點是要達到真正落實減碳，未來也會公布查驗機構、新設排放源減量、資源減量等，過去不管是召開公聽會還是研商會也都強調並呼籲，企業的碳權買賣是最後手段。

至於環團及專家學者批評，2030年減碳目標24％正負1％是不科學數字，黃偉鳴說，每個國家情況不同，以韓國最新資料為例，韓國2030年減碳目標僅設20％，新加坡2030年宣稱要達到最高峰，才要開始減碳；IPCC目標2030年減碳47％很理想，台灣可能做不到，因為能源轉型每個國家都有特殊情況。

「喊出的2個數字都是虛擬的」，黃偉鳴表示，碳碳仍須由碳費審議委員會來決定，300元及500元都是環團自己喊出來，再來說環境部每噸少給200元，這樣的批評有失公允。

針對優惠費率規畫，環境部本周一再與企業召開會議討論，環境部表示，會中企業著重的並非碳費金額，而是希望了解優惠費率設計制度，依照規定，企業須符合使用再生能源、製程改善、轉換低碳燃料等，因此企業大多關注在如何提升減碳量、能源效益要提升多少；針對轉化低碳燃料，部分企業憂心再生能源如天然氣不夠等，環境部則說這部分會與經濟部討論。