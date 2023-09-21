快訊

至少挨罰6萬！誤賣浸老鼠藥「毒地瓜」 北市衛生局將約談蔬果行

任寡婦樓環評委員被指未利益迴避 解鴻年5點回應了

北榮9月26日上午開放新冠XBB疫苗網路預約接種 27日開打

環團批碳費少收 環境部：不管300或500元都是虛擬數字

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環團批碳費若訂300元而非500元，等於每年補助企業240億，環境部則說不管是300或500元都是虛擬數字。聯合報系資料照
環團批碳費若訂300元而非500元，等於每年補助企業240億，環境部則說不管是300或500元都是虛擬數字。聯合報系資料照

外界關注碳費訂定時程，環團認為碳費應從500元起徵，批評環境部若僅訂300元又規畫優惠費率，不僅幫排碳大戶大開後門，每噸少收200元，等於每年給企業240億補助。環境部氣候變遷署說明，不管是300元還是500元碳費，「這些都是虛擬的數字」，強調各國情況不同，碳費的訂定及制度也不同，不能直接比較。

氣候變遷署副署長黃偉鳴表示，環團引用許多資料，但很遺憾都僅採用片段的數據，學術上針對碳定價的討論的確分為2個方式，一個是用社會成本，一個是用減量目標去計算需要多少成本。社會成本納入全球人命、經濟損失、環境衝擊等，雖各國多有討論，「但沒有一個國家使用這種方式來收碳費」。

黃偉鳴指出，環團稱美國估算碳排的外部成本（也就是社會成本）每噸為190元美金，並用這個數字去估算台灣碳定價，強調是國際共識，但這種說法有待商榷，因為「美國就算做了這個研究，該國也沒有這樣收碳費」，新加坡也因其產業情況，有不同的收費制度及標準。

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯今受訪時表示，環境部優惠費率的規畫是參考英國氣候變遷協定，但目前除英國外，沒看到其他國家採用優惠費率的方式，且英國每2至3年會滾動修正，但環境部規畫的優惠費率將一口氣執行到2030年，中間有很多不確定性，舉例來說，環境部與中央協調2030年要達到減碳40％目標，中油也訂定目標，但事實上只是因為產線要關閉。

黃偉鳴表示，上述為錯誤說法，根據法令要求企業需有效檢討減碳效果才能有優惠費，強調環境部徵收碳費不是為了收錢，重點是要達到真正落實減碳，未來也會公布查驗機構、新設排放源減量、資源減量等，過去不管是召開公聽會還是研商會也都強調並呼籲，企業的碳權買賣是最後手段。

至於環團及專家學者批評，2030年減碳目標24％正負1％是不科學數字，黃偉鳴說，每個國家情況不同，以韓國最新資料為例，韓國2030年減碳目標僅設20％，新加坡2030年宣稱要達到最高峰，才要開始減碳；IPCC目標2030年減碳47％很理想，台灣可能做不到，因為能源轉型每個國家都有特殊情況。

「喊出的2個數字都是虛擬的」，黃偉鳴表示，碳碳仍須由碳費審議委員會來決定，300元及500元都是環團自己喊出來，再來說環境部每噸少給200元，這樣的批評有失公允。

針對優惠費率規畫，環境部本周一再與企業召開會議討論，環境部表示，會中企業著重的並非碳費金額，而是希望了解優惠費率設計制度，依照規定，企業須符合使用再生能源、製程改善、轉換低碳燃料等，因此企業大多關注在如何提升減碳量、能源效益要提升多少；針對轉化低碳燃料，部分企業憂心再生能源如天然氣不夠等，環境部則說這部分會與經濟部討論。

環境部 減碳 氣候變遷

延伸閱讀

環境部要求減碳優惠須用綠能 業界憂供應不足

碳費優惠費率變相補貼業者？環境部：未達標須繳回

碳費需再研究 環團批優惠費率「每年給企業240億補助」

嘉義縣成立全台首座淨零學院 首推4套免費專業減碳課程

相關新聞

限100人！超市抗漲衛生紙2串半價來了 時間、地點曝光

楓康超市推出「抗漲」衛生紙，9月24日在全台各門市，當日排隊前100名顧客，即可以2串119元優惠，購買原價2串260元...

誠品新店試營運第二天驚爆停電 誠品：問題已排除

位於新店裕隆城的「誠品生活新店」昨日下午3點起展開試營運，迎來大量人潮前往朝聖體驗，試營運僅一天，今日中午約12點55分...

整理包／4大超商「雙十連假補班日」限時優惠一次看！咖啡、霜淇淋、思樂冰全入列

為迎接即將到來的雙十國慶4天連假，本周六（9月23日）是補班補課日，為撫慰補班、補課族的心情，4大超商再次祭出限時優惠，...

環團批碳費少收 環境部：不管300或500元都是虛擬數字

外界關注碳費訂定時程，環團認為碳費應從500元起徵，批評環境部若僅訂300元又規畫優惠費率，不僅幫排碳大戶大開後門，每噸...

補班日foodpanda外送限時7.9折 Uber Eats中秋專區最高省1,600元

本週六迎來2023年最後補班日，foodpanda祭出超好康優惠拯救上班族，即日起至9月30日美食外送消費滿199元，輸...

完美凍齡10年！全智賢仙女照曝光 揭開超越時間的秘密

在全球都擁有高知名度的韓星全智賢，在2013年播出「來自星星的你」中，飾演千頌伊一角，至今仍是經典，如今10年過去了，現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦