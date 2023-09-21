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補班日foodpanda外送限時7.9折 Uber Eats中秋專區最高省1,600元

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Uber Eats攜手商家合作夥伴推出了「中秋專區」，超過2,000多個品項，提供最低6折起的商品優惠。圖／Uber Eats提供
Uber Eats攜手商家合作夥伴推出了「中秋專區」，超過2,000多個品項，提供最低6折起的商品優惠。圖／Uber Eats提供

本週六迎來2023年最後補班日，foodpanda祭出超好康優惠拯救上班族，即日起至9月30日美食外送消費滿199元，輸入「九咪訂飯飯」，或消費滿249元，輸入「九咪來加碼」，即刻享7.9折優惠。

另外，抓緊中秋連假團聚商機，Uber Eats攜手全聯、家樂福、大潤發等商家合作夥伴及優市推出了「中秋專區」，超過2,000多個品項，涵蓋生鮮肉品食材、用具，提供最低6折起的商品優惠，更攜手眾多手搖美食商家合作夥伴祭出期間限定買1送1活動。即日起至9月30日止，輸入「瘋烤肉300」優惠序號，生鮮雜貨訂單額滿599元享9折優惠；輸入「瘋烤肉500」優惠序號，生鮮雜貨訂單額滿1,599元享8.5折優惠；Uber One會員輸入「月吃月好」，消費滿399元，享1次指定活動餐廳8.5折優惠，單筆訂單最高折抵90元。

Uber Eats更獨家合作DON DON DONKI上架多款特殊烤肉醬，首推有淡淡柚子香氣、應景的丸金生柚醋，不同水果風味的EBARA黃金烤肉醬，或是荒鮭魚明太子醬、有著濃厚海膽風味的濱海產雲丹醬，增添異國居酒屋氛圍。

foodpanda補班日推優惠，消費滿額即享7.9折。圖／foodpanda提供
foodpanda補班日推優惠，消費滿額即享7.9折。圖／foodpanda提供

烤肉 生鮮 Uber

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