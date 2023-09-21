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完美凍齡10年！全智賢仙女照曝光 揭開超越時間的秘密

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
全智賢成為海洋拉娜，首位品牌大使。圖／海洋拉娜提供
全智賢成為海洋拉娜，首位品牌大使。圖／海洋拉娜提供

在全球都擁有高知名度的韓星全智賢，在2013年播出「來自星星的你」中，飾演千頌伊一角，至今仍是經典，如今10年過去了，現年41歲的全智賢，卻彷彿將時間完美凍結，讓人驚艷於她的美貌。而雖然近期她較少作品，卻仍是有著高人氣，被頂級保養品海洋拉娜相中，簽下成為首位品牌大使，全新形象照曝光，根本就是跟10年前的她無差別。

在全新形象影片中，全智賢詮釋出「超越時間，經典永存」的風格，展現出海洋拉娜長久以來所追求的內外兼備的永恆魅力。

全智賢認為，隨著年齡增長，任何階段都能綻放女人的獨特光芒，而她也親自使用海洋拉娜，在不同人生階段都能駕馭青春的力量，而且其具有傳奇色彩的奇蹟活凝金萃，讓每個人在時間流逝的旅程中，散發出優雅自信的光采。

海洋拉娜全球品牌總裁 Sandra Main指出，全智賢自信優雅的形象和價值觀，完美體現了海洋拉娜對於品質的永恆追求，而所謂經典，是由內在和外在相互成就的美麗。

全智賢成為海洋拉娜，首位品牌大使。圖／海洋拉娜提供
全智賢成為海洋拉娜，首位品牌大使。圖／海洋拉娜提供

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