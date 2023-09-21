研調：86%台灣消費者參與購物季 高於全球平均

全球經濟受通貨膨脹與高利率影響，民眾消費態度謹慎，但仍會被折扣吸引，在購物季持續增加消費。臉書母公司Meta今天公布調查數據指出，台灣消費者在節慶購物季的參與率高達86%，遠高於全球平均值70%。

Meta透過新聞稿公布調查數據，分析台灣消費者在節慶購物季的消費習慣。隨著雙11（11月11日）購物節行之有年，既有熟客的貢獻已成為商家在節慶行銷的基本盤，品牌商需思考在耕耘忠誠粉絲的同時，如何驅動營收成長。

Meta調查顯示，台灣有98%消費者願意在節慶購物季時嘗試新品牌，前3大熱門品類為食品、電子商品、服飾/時尚單品。

隨著消費習慣改變，社群平台成為消費者探索流行趨勢的主要管道。Meta調查指出，在節慶購物季期間，高達81%的Z世代（18到24歲）消費者透過臉書（Facebook）、Instagram探索及發掘感興趣的商品，其中Meta的人工智慧（AI）推薦技術扮演重要角色。

Meta也發現，多元吸睛的廣告內容成為商家決戰購物季的新指標。數據顯示，視覺效果差異愈大的廣告創意，溝通成效提升幅度可達32%；而視覺效果類似的廣告創意，溝通成效只能提升2%。

由於消費者喜愛瀏覽社群平台探索最新流行趨勢，創作者的影響力日益提高。Meta調查中，有50%的創作者粉絲表示，購買決策受到創作者影響；另有52%的用戶同意，若商品有信任的創作者推廣，較可能更快決定購買。