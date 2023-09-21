全程雪莉桶熟陳！百富故事系列19年桶錘之藝限量問世

百富單一麥芽威士忌為少數堅持傳統製酒工藝的蘇格蘭威士忌，以「一心造一藝」的精神，悉心守護每道製酒工序。今年百富以全新故事篇章「百富故事系列19年桶錘之藝」，向百富專屬桶匠團隊致敬，誦詠著百富桶匠代代相傳、更臻完美的探索與投入，同時亦是百富極少見的全程雪莉桶熟陳威士忌，也是百富首席調酒師凱西．麥肯尼（Kelsey McKechnie）首支獨創作品，限量發售兩年。

百富專屬桶匠團隊由在酒廠工作超過50年的首席桶匠Ian McDonald帶領，共有20位成員共同守護橡木桶的品質，確保百富威士忌的頂級風味。凱西．麥肯尼表示：「即便在蘇格蘭也很少威士忌酒廠有自己的橡木桶製桶廠，這賦予百富威士忌格外出色的風味。有機會直接與桶匠討論、合作，讓各種創新的想法富有更多可能性，我們能嘗試不同的橡木桶，探索更多新的風味。」

「百富故事系列19年桶錘之藝」是百富少見全程於歐洲橡木 Oloroso 雪莉桶熟成的豐厚單一麥芽威士忌。百富第五任首席調酒師大衛史都華説道：「『百富故事系列19年桶錘之藝』反映出威士忌背後工匠們令人激賞的奉獻精神和技藝，以及專業素養。這款威士忌不僅講述桶匠的故事，同時也是凱西首次獨挑大樑的創作。她不僅精通威士忌，也對橡木桶木質及熟成過程有著深刻的理解。」

百富全球品牌大使Charlie Metcalfe，分享「百富故事系列19年桶錘之藝」的動人風味：「這款威士忌散發著濃烈的成熟果香和焦糖橙皮香，美妙地平衡了烘烤的橡木和碾碎的大麥香氣。口感奔放，帶有黑醋栗、櫻桃和葡萄乾風味，後味帶有嚼勁的無花果和奶油堅果香氣，如蜂蜜般柔滑的口感，在層層香料和成熟水果香味中達到完美平衡。」

「百富故事系列19年桶錘之藝」酒款外包裝，也延續百富一貫說故事的獨特風格，由英國藝術家兼版畫家Andy Lovell操刀設計，以細膩筆觸、手工繪製的線條來構建影像，搭配光影和氛圍捕捉酒廠景色，將百富酒廠中的橡木桶製桶廠之美躍然呈現，也突顯出桶匠們全心投入，所創造出的非凡之作。 百富首席調酒師凱西．麥肯尼首支獨創作品「百富故事系列19年桶錘之藝」。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。 「百富故事系列19年桶錘之藝」全程於雪莉桶熟成，每瓶容量700毫升，酒精濃度47.5%，建議售價11,000元。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。 「百富故事系列19年桶錘之藝」 將百富桶匠的熱情、專注匯成頂級佳釀傳頌於世。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。 「百富故事系列」以風味、香氣演繹傳世酒廠奇聞軼事。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康