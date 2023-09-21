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限11天！必勝客「圈圈比薩」回歸　再送韓式烤五花比薩

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
SUBWAY限時推出「青花椒烤雞腿堡」，6吋單點130元。圖／SUBWAY提供
SUBWAY限時推出「青花椒烤雞腿堡」，6吋單點130元。圖／SUBWAY提供

繼芝心圈圈、愛芝心圈圈後，必勝客「圈圈比薩」又回來了！隨著中秋節到來，必勝客推出「月亮圈圈」，外圈是芝心餅皮，內部則是莫扎瑞拉起司餅，帶來雙重享受。另外「起家雞」則是推出中秋限定「芭比Q了！蜜汁醬刷炸雞」；SUBWAY則有「青花椒烤雞腿堡」新登場。

必勝客自即日起至10月1日推出的「月亮圈圈」，外圈是芝心餅皮，內部則是莫札瑞拉起司餅，各自滿足不同族群的喜好。中秋烤肉時，還可以自行將烤好的食材添加到起司餅上，打造自己的專屬比薩。凡於PK APP上訂購比薩買大送大、外送買大送小方案，加價99元，就可獲得「月亮圈圈」，價值139元。

此外，中秋節（9月29日）當晚19:00～21:00，必勝客也首度前進天文館，於臺北市立天文科學教育館的後門戶外廣場舉辦互動活動，民眾拍照打卡，就可獲得「月見韓式烤五花比薩＋可樂」，限量300份，送完為止。

同樣是中秋應景，韓式炸雞「起家雞」與「金蘭」即日起聯名推出中秋限定「芭比Q了！蜜汁醬刷炸雞」，使用金蘭特製的蜜汁烤肉醬為韓式炸雞賦予甜鹹兼具的香氣，還搭配上韓式特調白醬增添風味層次。「全雞／半半炸雞」每份579元，「去骨炸雞」每份479元。另外還有搭配配餐、飲品的套餐組合，每份599元起。活動期間購買，加送「炸雞醬料刷」1隻，送完為止。

若是喜歡吃雞的民眾，SUBWAY自即日起至11月28日期間，推出期間限定新品「青花椒烤雞腿堡」，使用大塊雞腿排搭配上青花椒，帶來香麻夠勁的滋味。可以搭配橄欖油突顯辣度，也可以搭配美乃滋或鄉村醬，創造出溫潤的平衡辣感。6吋單點130元；套餐搭配現烤餅乾、飲料，每套178元。

11月14日前，於SUBWAY消費滿299元，即可獲得「車銀優明信片」，共有兩種款式依序登場。另外11月28日前，購買青花椒烤雞腿堡套餐並搭配可口可樂系列飲品，就可參加抽獎，有機會獲得小米電動滑板車等贈禮。

「起家雞」推出中秋限定「芭比Q了！蜜汁醬刷炸雞」。圖／起家雞提供
「起家雞」推出中秋限定「芭比Q了！蜜汁醬刷炸雞」。圖／起家雞提供
必勝客「圈圈比薩」限時回歸，加購價99元。圖／必勝客提供
必勝客「圈圈比薩」限時回歸，加購價99元。圖／必勝客提供

中秋節 必勝客 雞腿

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