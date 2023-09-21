3 Tips解密！Prada手工刺繡「小花裙」是這樣煉成的！

2023秋冬新品中，Prada的手工刺繡工藝近日儼然掀起一陣浪漫風潮。品牌陸續發表一系列靜態或動態影像，並邀請「奇異博士」班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）、英國女星莉蒂西亞萊特（Letitia Wright）入鏡，展現花朵的純粹之美，更讓多款具立體刺繡的白色花裙成為眾所注目焦點，但這些純白的小花裙裝到底是怎麼形塑的？

一、7種真實花卉樣態考究

Prada的小花裙並非空穴來風，裙裝上的形狀皆參考了真實的花朵樣態，包含植物枝條、花簇、矮牽牛、百合、鬱金香、茉莉花、絨球，全數褪去了色彩，以純白形式出現在裙裝上，展現難以言說的靜謐抽象之美。

二、5種面料

然而這些花朵、枝條、絨球的形狀質感與樣態各異，為完整呈現植物花卉的樣態，Prada合計運用了公爵緞、府綢、加札爾絲綢、雪紡，以及棉質或絲質的歐根紗，讓不同面料模擬不同樣態，並和裙裝布料呈現豐富的質感比對層次。

三、3種刺繡工法

有了具體的型態參考、確切的質材使用，最後Prada再用上三種不同的刺繡工法，分別是Pendant刺繡、Standing刺繡，以及Pom Pom刺繡。Pendant刺繡是以雙層面料運用在底裙與花朵上，同時具有支撐力的花莖則是以管狀襯墊面料製作，最後將馬蹄蓮、風鈴草花束與百合花等大型緞面花卉裝飾裙子；Pom Pom刺繡則先將織物斜切成條狀，熨燙使其呈捲曲狀，再將不同長度和厚度的管狀物從組合、形成半球體。