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吃豬排半價、送小籠包！裕隆城還有「5公分厚豬排丼」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
樂天皇朝推出「脆皮包種鮮蝦小籠包」，只送不賣。圖／樂天皇朝提供
樂天皇朝推出「脆皮包種鮮蝦小籠包」，只送不賣。圖／樂天皇朝提供

來自日本的「勝政排」，將於9月25日進駐裕隆城誠品生活新店店，並推出厚達5公分的「極厚切豬排玉子丼套餐」。為慶祝新店開幕，首四日還有「腰內豬排套餐半價」的限時優惠，現省180元。至於「樂天皇朝」也同樣進駐誠品生活新店店，除了打造多款新菜，還有「脆皮包種鮮蝦小籠包」登場，只送不賣。

勝政豬排裕隆城誠品生活新店店將於9月25日起試營運、9月28日正式開幕，為全台第8間門市。本次推出的「極厚切豬排玉子丼套餐」，採用日本的極厚切豬排丼概念，選用究好豬的里肌部位，經熟成、分切、低溫烹調、酥炸等步驟處理，厚度達5公分，號稱是「全台最厚豬排」。除了豬排醬之外，套餐中還搭配咖哩鹽、海苔鹽、綜合香料岩鹽、三彩鹽等佐料，創造不同風味吃法，限於9月28日至10月31日期間於新店店供應，每套380元。

除此之外，勝政豬排也將豬排與紫蘇葉、紀州南高梅搭配，推出「黃金紫蘇梅豬排套餐」，同樣為新店店獨家限時商品，每套380元。為慶祝新店店開幕，9月28日至10月1日期間，誠品新店店推出「中份腰內豬排套餐半價優惠」，原價360元，優惠價180元，每日限量30名。

以「八色小籠包」著稱的「樂天皇朝」，同樣於9月25日起於裕隆城誠品生活試營運，並於9月28日正式開幕。店內特別將新店茶文化融合小籠包，將包種茶製成茶凍後加入內餡，推出「脆皮包種鮮蝦小籠包」。凡於9月28日至10月5日於新店店點購八色小籠包，就可免費贈送「脆皮包種鮮蝦小籠包」1份，只送不賣。10月6日至10月31日期間，則將再於全門市限時販售，每份3顆，188元。

配合新店店開幕，樂天皇朝也推出多款料理，包括有「私房酸菜魚」、「香辣水煮魚」，還有針對秋季推出的「松子蝦鬆嫩生菜」、「蜜汁鳳尾魚」、「上海烤麩」、「雪蓮子燉桂圓雪梨湯」等不同菜餚。

勝政豬排「黃金紫蘇梅豬排套餐」，每份380元。圖／勝政豬排提供
勝政豬排「黃金紫蘇梅豬排套餐」，每份380元。圖／勝政豬排提供
勝政豬排推出厚達5公分的「極厚切豬排玉子丼套餐」，每份380元。圖／勝政豬排提供
勝政豬排推出厚達5公分的「極厚切豬排玉子丼套餐」，每份380元。圖／勝政豬排提供

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