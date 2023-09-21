「每次20分鐘 一天可瘦一公斤」、「躺著就能瘦」？不實廣告挨罰
瘦身減肥已成為現代人追求健康重要問題，但饒田瘦身美容造型彩妝工作室於「神奇天天Show 三重忠孝店」臉書粉絲專頁載有 「每次20分鐘 一天可瘦一公斤」、「不用節食 不用運動」、「躺著就能瘦」等宣稱，其實並無醫學學理或實驗根據，公平會昨天委員會議通過違反公平交易法第21條第4項準用第1項規定，處新台幣10萬元罰鍰。
公平會調查，饒田瘦身美容工作室無法提供前開廣告宣稱瘦身效果之醫學學理或實驗依據等客觀事證，故案關廣告宣稱足以使交易相對人誤認饒田瘦身美容工作室所提供1天20分鐘之手工按摩服務可以立即達成瘦身1公斤之功效，已屬虛偽不實及引人錯誤之表示，違反前述規定。
公平會表示，肥胖是健康的殺手，瘦身減肥已成為現代人追求健康首先要注重的問題，如有方法能快速輕鬆甩肉，自然吸引瘦身男女注意並影響其做出交易決定。但公平會提醒業者，刊播廣告時須善盡廣告主的真實表示義務，如果有強調相關功效，應確保其具有相關科學學理或實驗依據，以避免觸法且損及自身商譽。
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