快訊

大直民宅塌陷案25戶又下陷 李四川曝：每天約萬分之6沉陷傾斜

誤賣浸泡老鼠藥的毒地瓜 北市松山蔬果行女老闆致歉：絕不會再發生

哈日族好消息！美元強升使日圓走貶 匯率下探148.43再創新低

「每次20分鐘 一天可瘦一公斤」、「躺著就能瘦」？不實廣告挨罰

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

瘦身減肥已成為現代人追求健康重要問題，但饒田瘦身美容造型彩妝工作室於「神奇天天Show 三重忠孝店」臉書粉絲專頁載有 「每次20分鐘 一天可瘦一公斤」、「不用節食 不用運動」、「躺著就能瘦」等宣稱，其實並無醫學學理或實驗根據，公平會昨天委員會議通過違反公平交易法第21條第4項準用第1項規定，處新台幣10萬元罰鍰。

公平會調查，饒田瘦身美容工作室無法提供前開廣告宣稱瘦身效果之醫學學理或實驗依據等客觀事證，故案關廣告宣稱足以使交易相對人誤認饒田瘦身美容工作室所提供1天20分鐘之手工按摩服務可以立即達成瘦身1公斤之功效，已屬虛偽不實及引人錯誤之表示，違反前述規定。

公平會表示，肥胖是健康的殺手，瘦身減肥已成為現代人追求健康首先要注重的問題，如有方法能快速輕鬆甩肉，自然吸引瘦身男女注意並影響其做出交易決定。但公平會提醒業者，刊播廣告時須善盡廣告主的真實表示義務，如果有強調相關功效，應確保其具有相關科學學理或實驗依據，以避免觸法且損及自身商譽。

廣告 醫學

延伸閱讀

大直坍塌案25戶建物傾斜下陷 北市府9月25日起強制拆除

進口貨物 應誠實申報權利金

約滿拆屋還地 留意折舊計提

149萬即期進口蛋進6縣市 新北業者稱有標產地卻沒紀錄

相關新聞

吃豬排半價、送小籠包！裕隆城還有「5公分厚豬排丼」

來自日本的「勝政豬排」，將於9月25日進駐裕隆城誠品生活新店店，並推出厚達5公分的「極厚切豬排玉子丼套餐」。為慶祝新店開...

GU秋冬新品改變很有感！必備寬版工作褲、厚底繫帶靴 風格潮流化更具年輕感

風格變潮又更年輕化，就是流行品牌GU的未來發展方向！從最新的秋冬系列裡就能看到上述的變化，GU帶來更多街頭潮流化的單品，像是超寬版工作褲、厚底繫帶靴和半拉鍊休閒上衣都是過去品牌較少見的設計，種種細節都能讓消費者眼睛為之一亮。

鄰居送海鮮盤、打卡送鮑魚！「如嬌花膠雞鍋物」開新店

主打「黃金花膠雞湯」的「如嬌花膠雞鍋物」，將於9月25日再開二號店，兩間分店也各自推出「金銀蒜蛤蠣響螺雞湯鍋」、「胡椒肉...

遠百周年慶台中帶頭衝！全面回饋掀購物潮

進入周年慶季節，遠東百貨周年慶第一棒由遠百店王Top City台中大遠百帶頭先發，周年慶主題以「啟動新世界」為提案今日正...

好久不見！張曼玉突襲曝光新作 自導自演不怕別人怎麼看

曾奪下4座金馬影后，許多人心中的完美女神張曼玉，暌違銀幕多年，無預警在她9月20日59歲生日當天，曝光自編自導自演的全新...

綠色飲食正夯 餐飲業者紛推「蔬食」新菜搶市

綠色蔬食席捲全球，消費者越來越重視飲食健康，台中福華大飯店攜手榮獲「綠．蔬食」1星的Enrich餐廳，舉辦聯名蔬食快閃活...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦