綠色飲食正夯 餐飲業者紛推「蔬食」新菜搶市

綠色蔬食席捲全球，消費者越來越重視飲食健康，台中福華大飯店攜手榮獲「綠．蔬食」1星的Enrich餐廳，舉辦聯名蔬食快閃活動，推出數十款療癒新蔬食搶市。寬心園新推出「左宗棠炒三鮮」和「飄香XO炒餅」兩道新菜，9月29日上市，為民眾味蕾帶來全新的驚喜。

寬心園長年致力推行蔬食運動，以提供美味健康的菜餚為宗旨，更不斷透過季節料理的創新研發、激盪出蔬食的多元美味。「左宗棠炒三鮮」廚藝總監施建瑋說，本次推出的秋菜「左宗棠炒三鮮」是以傳統名菜左宗棠雞為口味發想，左宗棠雞源於湖南菜，這道菜的特色之一是濃郁的醬汁，通常帶有一些甜辣的風味，使它成為一道風味獨特的料理，也深受國際人士喜愛。

另一道秋季新菜「飄香XO炒餅」，抓餅搭配主廚炒製的綜合菇和季節時蔬作為配菜，並搭配豐盛的食材，以大火快炒，鍋香十足。寬心園董事長黃瓊瑩說，炒餅是一道很經典的眷村家常菜，源自於眷村媽媽們的巧思，將抓餅切成條狀加入其他豐富食材，是一道千變萬化的料理。

台中福華大飯店3樓「覓舍」即日起至10月31日推出「蔬式：Green Dining Table」蔬食聯名快閃活動，力邀榮獲「綠．蔬食」1星的知名餐廳Enrich restaurant & café創辦人暨主廚陳彥嘉(Webber)擔任客座主廚。

擅用當令食材帶來全新食感體驗的覓舍主廚蕭凱澤，與以綠色「食」驗打造療癒系風格料理著名的Enrich主廚陳彥嘉，雙廚秉持越在地越國際的精神，用「蔬醒」、「蔬展」、「蔬活」建立蔬式的生活態度。