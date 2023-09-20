日潮牌把「邊角料」再編織形塑新可能 台中特展快閃中

地球只有一個，如何減少浪費、利用現有資源再利用，已成為不少時尚品牌的重點發展策略之一。向來以「一塊布」為風格原點的me ISSEY MIYAKE近日又有新計劃，推出「REmeTEX」計畫，並在品牌台中Boutique打造全新特展。

什麼是REmeTEX？原來這是me ISSEY MIYAKE使用了一種名為「Hanmou」的纖維回收技術將剩餘布料轉化為棉花，接下來將棉花紡織成線、再織造成為新布料，並在me ISSEY MIYAKE旗下首先運用在STRETCH PLEATS的丹寧新品。