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日潮牌把「邊角料」再編織形塑新可能 台中特展快閃中
地球只有一個，如何減少浪費、利用現有資源再利用，已成為不少時尚品牌的重點發展策略之一。向來以「一塊布」為風格原點的me ISSEY MIYAKE近日又有新計劃，推出「REmeTEX」計畫，並在品牌台中Boutique打造全新特展。
什麼是REmeTEX？原來這是me ISSEY MIYAKE使用了一種名為「Hanmou」的纖維回收技術將剩餘布料轉化為棉花，接下來將棉花紡織成線、再織造成為新布料，並在me ISSEY MIYAKE旗下首先運用在STRETCH PLEATS的丹寧新品。
與一般的丹寧布料相比，REmeTEX丹寧布料更為輕盈、柔軟，同時該系列夾克不僅具有寬鬆版型，反面穿著則可展現回收布料的繽紛多彩，讓一物二穿，映襯出相似但不同的色彩表情。為此品牌更在台中市政Boutique打造特殊陳列的《REmeTEX》特展，場域已從即日起展開，直至9月30日為止，歡迎前往感受、體驗綠時尚的又一可能。
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