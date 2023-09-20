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精品運動鞋再添新作！Vernon腳上這雙很可以

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
KENZO全球品牌大使Vernon，穿著KENZO-PACE銀灰色運動鞋。圖／摘自藝人IG @vernonline
KENZO全球品牌大使Vernon，穿著KENZO-PACE銀灰色運動鞋。圖／摘自藝人IG @vernonline

KENZO2023秋冬系列的重磅推出全新運動鞋KENZO-PACE，由品牌藝術總監NIGO創意發想，這款鞋採用高端技術結合空氣動力學，以前衛風格重新演繹了跑鞋的運動美學。為了突出其運動外觀、並傳達對速度的概念，因而命名為「KENZO-PACE」。

為了達到理想中的品質，KENZO與有「運動鞋製造大師」美譽的越南專業造鞋廠合作，鞋面採用技術性聚氨酯與各種網眼組合相結合，編織出最卓越的回彈性。既具有傳統跑鞋的避震和輕便的特點，擁有「Maximalist極繁主義」特色的鞋底又比傳統跑鞋更結實、更穩重，完美糅合了豐富的功能性和美感。

KENZO-PACE運動鞋系列提供男女款式，女碼有全白、煙燻粉色，男碼則有全黑、銀灰色以供選擇。鞋面飾有鮮明的反光logo作為點綴，而鞋底則呈現流線型虎紋拼色圖案，向KENZO傳統老虎元素致敬，象徵KENZO-PACE功能上貫 徹動物的靈活敏捷性和專業跑鞋水準。

KENZO全球品牌大使Vernon，穿著KENZO-PACE銀灰色運動鞋。圖／摘自藝人IG @vernonline
KENZO全球品牌大使Vernon，穿著KENZO-PACE銀灰色運動鞋。圖／摘自藝人IG @vernonline
KENZO-PACE女碼白色運動鞋，18,800元。圖／惇聚國際提供
KENZO-PACE女碼白色運動鞋，18,800元。圖／惇聚國際提供
KENZO-PACE女碼煙燻粉運動鞋，18,800元。圖／惇聚國際提供
KENZO-PACE女碼煙燻粉運動鞋，18,800元。圖／惇聚國際提供
KENZO-PACE男碼銀灰色運動鞋，18,800元。圖／惇聚國際提供
KENZO-PACE男碼銀灰色運動鞋，18,800元。圖／惇聚國際提供
KENZO-PACE男碼黑色運動鞋，18,800元。圖／惇聚國際提供
KENZO-PACE男碼黑色運動鞋，18,800元。圖／惇聚國際提供
KENZO全球品牌大使Vernon，穿著KENZO-PACE銀灰色運動鞋。圖／摘自藝人IG @vernonline
KENZO全球品牌大使Vernon，穿著KENZO-PACE銀灰色運動鞋。圖／摘自藝人IG @vernonline

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