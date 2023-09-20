精品運動鞋再添新作！Vernon腳上這雙很可以

KENZO2023秋冬系列的重磅推出全新運動鞋KENZO-PACE，由品牌藝術總監NIGO創意發想，這款鞋採用高端技術結合空氣動力學，以前衛風格重新演繹了跑鞋的運動美學。為了突出其運動外觀、並傳達對速度的概念，因而命名為「KENZO-PACE」。

為了達到理想中的品質，KENZO與有「運動鞋製造大師」美譽的越南專業造鞋廠合作，鞋面採用技術性聚氨酯與各種網眼組合相結合，編織出最卓越的回彈性。既具有傳統跑鞋的避震和輕便的特點，擁有「Maximalist極繁主義」特色的鞋底又比傳統跑鞋更結實、更穩重，完美糅合了豐富的功能性和美感。