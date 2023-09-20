國泰世華長榮航空推聯名卡 新戶有機會拿歐美來回機票

國泰世華銀行與長榮航空自2016年合作發行聯名卡，迄今累積發出超過25萬張新卡數，國泰世華銀行董事長郭明鑑與長榮航空董事長林寶水於今天共同宣布雙方再度攜手合作聯名卡，並推出「倍速哩遇」優惠權益，限時推出消費最優5元累積1哩程的市場最佳累哩回饋，同時也祭出史無前例的超殺累哩機制。

國泰世華與長榮航空聯名卡，過去7年來年消費金額成長1.2倍，聯名卡友累積刷出新台幣上百億元的機票金額。本次國泰世華長榮航空聯名卡也瞄準高端客群，採「邀請制」方式，邀請年消費達新台幣300萬以上之極致無限正卡卡友，換發高質感的金屬卡面，每張金屬卡皆由美國製作空運來台，重量達約18克，卡面鑲嵌知名奧地利水鑽，彰顯每位長榮聯名卡友厚實的非凡魅力，在每一個刷卡時刻都備感尊榮。

本次聯名卡也突破累哩框架，推出史無前例的長榮官網購票搭機加速累哩機制，最優每累1哩送1哩；即日起至今年10月31日前，持有效聯名卡於長榮航空官網完成活動註冊，且於今年12月15日前完成搭乘長榮/立榮國際航班的旅客，含原搭機贈哩，最優享累1哩送1哩，一次拿滿最高55,000哩。

首次申辦國泰世華長榮航空聯名卡的新戶，核卡後60天內首刷消費達檻，樂享新戶首刷滿額最優刷50,000元送50,000哩。三重優惠哩數疊加，活動期間卡友最高可累積獲取133,000哩，相當於兌換1張長榮航空歐美豪華經濟艙來回機票所需哩程數。

除了倍速累哩機制，本次也首度推出聯名卡友獨享的長榮航空無限萬哩遊哩程兌換權益，指定期間內長榮聯名極致無限卡友轉出哩數達檻，得以每次25,000哩兌換座艙升等，每人於指定期間內可兌換2次座艙升等憑證，以美東航線為例，平常升一等兌換最高需40,000哩，此次提供25,000哩即可兌換，相當提供63折的優惠。