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編織纏繞是假象？！卡地亞全新Tressage珠寶顛覆想像

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
台北101旗艦店內珠寶工匠示範Cartier Libre-Tressage系列的製作工藝。圖／卡地亞提供
台北101旗艦店內珠寶工匠示範Cartier Libre-Tressage系列的製作工藝。圖／卡地亞提供

卡地亞（Cartier）每年限量推出的Cartier Libre系列，是創意工作室自由揮灑創意，顛覆陳規打造的大膽創新作品，不僅在造型和設計突破既有，也在工藝上挑戰極限。繼新巧別致的造型腕表，Cartier Libre系列也在珠寶領域以同樣的熱情發掘無盡創作可能。全新Tressage珠寶系列，就透過金藝、造型和對比，詮釋法文意為「編織」的各種嶄新可能。

Cartier Libre—Tressage系列珠寶，承襲貞杜桑（Jeanne Toussaint）的風格影響；這位獨具個性的「美洲豹女士」自1933年起擔任卡地亞創意總監；在她的獨特創意引導之下，加大尺寸讓人目不轉睛的設計、採用貴重金質結合新穎配色等手法，至今都已成為卡地亞風格的重要精髓，也可見於Tressage系列珠寶的細節中。在今（9月20）日舉辦的鑑賞會上，知名編舞家、舞者許芳宜特別出席並分享她對於這系列新作的想法。為能忠實解說這系列作品在工藝上的特殊之處，卡地亞更特地邀請義大利杜林（Turin）工坊的工匠親自來台示範解說。

Tressage系列珠寶共5款戒指與5款手環，分別以不同的材質和手法書寫「編織」。金珠款彷彿將一長串大小各異的K金圓珠長鍊纏繞手上，仔細看盤繞只是幻象，金屬手環底座部分以3D立體脫模的方式製作，再由工匠在金屬結構上分4層堆疊、逐一組裝大小長度迥異的65條珠串，營造出和諧一致的視感，珠串部分微微可動。許芳宜對於每一個仔細打磨拋光的金質圓珠別有共鳴，認為珠寶精緻細節的積累和舞蹈之美有異曲同工之妙。

黑曜石、圓紋裝飾黃金、以及全數已蒙收藏的變質石英岩三款設計，將金和富有張力的寶石等硬質材質幻變為柔軟而充滿生命力的造型；事實上，猶如以鑽石繩索包裹枕頭一般的蓬鬆感視覺效果，其實是在鉑金鑲鑽的繩索部分與金屬底座製作圍城後，再將寶石或金屬部份鑲嵌上去，部分寶石更是在鑲嵌好之後再進行切割。纏繞寶石的細鍊，更細心鑲嵌亭部倒置的璀璨鑽石，增強了細鍊巧妙反轉、如螺旋般自行繞轉的視覺印象。卡地亞採用本身具有金箔光芒與獨特虹彩的黑曜石，精挑金光虹彩均勻分布的部分，猶如被鑽石繩索捆住的澎湃流動，以技術成就美學設計。

珊瑚款，看似以金屬繩索與珊瑚繩線交錯編織而成，實際上則是先製作金屬繩索的部分，再透過3D合圖的技術將珊瑚鑲嵌上去，鑲嵌後再將珊瑚切割成凸圓形，是以往沒有電腦立體繪圖技術輔助時很難製作的工藝，加上珊瑚脆弱易損，稍有不慎即化為烏有，因此切割工序須一絲不苟。「一點點露出的珊瑚，流露很深沈的女性感，」許芳宜說，這是Tressage系列她心目中最具女性魅力，又沈穩內斂的設計。

Cartier Libre-Tressage系列珊瑚手環，玫瑰金鑲嵌珊瑚與鑽石，價格店洽。圖／卡地亞提供
Cartier Libre-Tressage系列珊瑚手環，玫瑰金鑲嵌珊瑚與鑽石，價格店洽。圖／卡地亞提供
Cartier Libre-Tressage系列金珠戒指，黃K金，37萬9,000元。圖／卡地亞提供
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Cartier Libre-Tressage新品上市活動於台北101旗艦店內舉辦。圖／卡地亞提供
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Cartier Libre-Tressage系列珊瑚戒指，玫瑰金鑲嵌珊瑚與鑽石，256萬元。圖／卡地亞提供
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台北101旗艦店內Cartier Libre-Tressage系列珠寶的特殊裝置展櫃照。圖／卡地亞提供
台北101旗艦店內Cartier Libre-Tressage系列珠寶的特殊裝置展櫃照。圖／卡地亞提供
許芳宜演繹Cartier Libre-Tressage 黑曜石系列手環及戒指。圖／卡地亞提供
許芳宜演繹Cartier Libre-Tressage 黑曜石系列手環及戒指。圖／卡地亞提供
1967年，貞杜桑於卡地亞巴黎和平街辦公室。圖／卡地亞提供
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Cartier Libre-Tressage系列鑽石手環，黃K金與鉑金鑲嵌鑽石，273萬元。圖／卡地亞提供
Cartier Libre-Tressage系列鑽石手環，黃K金與鉑金鑲嵌鑽石，273萬元。圖／卡地亞提供
Cartier Libre-Tressage系列黑曜石手環，鉑金鑲嵌黑曜石與鑽石，約379萬元。圖／卡地亞提供
Cartier Libre-Tressage系列黑曜石手環，鉑金鑲嵌黑曜石與鑽石，約379萬元。圖／卡地亞提供
許芳宜配戴Cartier Libre-Tressage黃K金鑽石系列手環及戒指。圖／卡地亞提供
許芳宜配戴Cartier Libre-Tressage黃K金鑽石系列手環及戒指。圖／卡地亞提供
Cartier Libre-Tressage系列珊瑚戒指，玫瑰金鑲嵌珊瑚與鑽石，256萬元。圖／卡地亞提供
Cartier Libre-Tressage系列珊瑚戒指，玫瑰金鑲嵌珊瑚與鑽石，256萬元。圖／卡地亞提供
Cartier Libre-Tressage系列鑽石戒指，黃K金與鉑金鑲嵌鑽石，99萬5,000元。圖／卡地亞提供
Cartier Libre-Tressage系列鑽石戒指，黃K金與鉑金鑲嵌鑽石，99萬5,000元。圖／卡地亞提供
Cartier Libre-Tressage系列黑曜石戒指，鉑金鑲嵌黑曜石與鑽石，約133萬元。圖／卡地亞提供
Cartier Libre-Tressage系列黑曜石戒指，鉑金鑲嵌黑曜石與鑽石，約133萬元。圖／卡地亞提供
Cartier Libre-Tressage系列金珠手環，黃K金，190萬元。圖／卡地亞提供
Cartier Libre-Tressage系列金珠手環，黃K金，190萬元。圖／卡地亞提供
許芳宜演繹Cartier Libre-Tressage 黃K金系列手環及戒指。圖／卡地亞提供
許芳宜演繹Cartier Libre-Tressage 黃K金系列手環及戒指。圖／卡地亞提供
Cartier Libre-Tressage系列金珠戒指，黃K金，37萬9,000元。圖／卡地亞提供
Cartier Libre-Tressage系列金珠戒指，黃K金，37萬9,000元。圖／卡地亞提供
Cartier Libre-Tressage系列黑曜石戒指，鉑金鑲嵌黑曜石與鑽石，約133萬元。圖／卡地亞提供
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珊瑚 珠寶

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