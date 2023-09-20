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米其林星廚攜手峇里島最火餐廳MASON 獻上玩火料理

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
米其林星級名廚林明健。圖／WILDWOOD提供。
米其林星級名廚林明健。圖／WILDWOOD提供。

米其林星級名廚林明健所創設的WILDWOOD原木燒烤牛排海鮮餐廳，將於10月20、21日兩天，邀請同樣以原木燒烤料理聞名、位於峇里島的超高人氣當代澳式料理餐廳「MASON」主廚Benjamin Cross來台客座，並偕同曾獲Diageo World Class世界頂尖調酒大賽新加坡冠軍的首席調酒師Zachary Connor De Git，3人攜手重磅呈獻一系列精彩絕倫的玩火料理與繽紛特調。

此次玩火盛典由林明健的「煙燻鮑魚沙拉」揭開序幕，以鮑魚肝製成味噌醬凸顯煙燻南非鮑魚的鮮度與層次，搭佐以琴酒、茴香利口酒、芭樂調配而成的「Placebo」，清新酸爽，喚醒味蕾、十足開胃。

接著是Chef Benjamin的「原木燒烤干貝」，他以扇貝為器皿，底部舖上發酵高麗菜，再放入干貝並以原木燒烤至5分熟，再淋上以義式臘腸、瑤柱、牛油製成的秘製XO醬，搭配帶有鐵觀音清雅茶香及草本風味的調飲「Tulsi」，滋味馥郁，饒富食趣。

緊接上場的熱前菜是「炒澳洲小牛胸腺」，林明健利用龍眼木燒製的炭火大火快速翻炒小牛胸腺，鎖住它的鮮嫩甘甜，並搭襯自製馬薩拉咖哩，讓味蕾瞬間充滿濃厚的異國風情。

林明健端出的主菜以鵪鶉做為主角，先以秘製香料醃製鵪鶉，再以龍眼木低溫慢烤，使其賦予迷人煙燻風味，與毛豆泥及帶有酸嗆感的阿根廷青醬一起品嘗，滋味狂野奔放，搭配以森林感十足的藥草酒為基底，結合石榴調配而成的「The Hunt」雞尾酒，讓人彷彿置身原始山林。

另一道由Chef Benjamin操刀的主菜，則以「澳洲和牛法蘭克牛排」來呼應，將肉質緊實、滋味豐厚的和牛腹脅肉以炭火慢烤，搭襯法式牛油和紅酒醬汁，以及以薄切馬鈴薯和茴香製成的法式焗菜和香料奶油玉米。

這次的8道式饗宴搭配4款酒精/無酒精特調，每位5,880元+10%。訂位專線請洽(02) 2722-8886，或線上預訂https://reurl.cc/ZjymGQ

MASON集團行政主廚Benjamin Cross。圖／WILDWOOD提供。
MASON集團行政主廚Benjamin Cross。圖／WILDWOOD提供。
世界頂尖冠軍調酒師Zachary Connor De Git。圖／WILDWOOD提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
世界頂尖冠軍調酒師Zachary Connor De Git。圖／WILDWOOD提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

餐廳 澳洲

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