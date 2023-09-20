快訊

王陽明頻傳與蔡詩芸婚變 現身突認這事「沒有緣分了」

彷彿兩個世界！誠品新店開門人潮秒灌爆 門外門內對比強烈

11登山客遭螫傷禍首疑土蜂 「手套被刺穿」3消防員也遭殃

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Marc Jacobs全新概念店進駐A8 波卡圓點包款獨家開賣

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Marc Jacobs在新光三越信義新天地A8打造全新概念店。記者沈昱嘉／攝影
Marc Jacobs在新光三越信義新天地A8打造全新概念店。記者沈昱嘉／攝影

周年慶前夕，新光三越信義新天地A8大改裝，逾1,500坪全新空間62品牌全新登場，並打造7大輕奢大店聚落。當中，Marc Jacobs全台首間全新概念店進駐新光三越A8，展現品牌重視台北信義商圈的消費商機。

Marc Jacobs新光三越信義新天地A8全新概念店，以全新的設計語彙呈現出嶄新Marc Jacobs品牌形象，從店裝的色調設計、材質的選用，體現前衛風格，打造獨具特色的購物空間。

開放空間店裝使用沉穩低調的灰色作為主色調，兩側流線設計的陳列櫃飾有燈條照明，灰色Marc Jacobs Monogram圖紋壁紙，高質感灰色大理石紋地板，同色調讓視覺延伸營造出寬敞空間的效果。

同時推出新光三越A8全新概念店獨賣包款—黑白圓點迷你St. Marc包以及黑白圓點Snapshot相機包，波卡圓點是Marc Jacobs最常使用的印花，可愛時髦優雅兼具，是時尚設計不退流行的元素之一。此外還有全新2023秋冬系列商品已上市，搶眼的The Sack Bag包袱包、融合紐約街頭風和上城優雅面貌The Curve曲線C包，以及The J Marc包等包款，以奶油白、電光綠、冰薰紫，以及芭比粉，點綴經典的黑白色系，為秋冬帶來快樂感的多巴胺色系。

Marc Jacobs在新光三越A8全新概念店推出波卡圓點獨賣包款。圖／Marc Jacobs提供
Marc Jacobs在新光三越A8全新概念店推出波卡圓點獨賣包款。圖／Marc Jacobs提供
Marc Jacobs在新光三越A8全新概念店推出波卡圓點獨賣包款。記者沈昱嘉／攝影
Marc Jacobs在新光三越A8全新概念店推出波卡圓點獨賣包款。記者沈昱嘉／攝影
Marc Jacobs冰薰紫泰迪熊絨毛St.Marc肩背包18,900元。圖／Marc Jacobs提供
Marc Jacobs冰薰紫泰迪熊絨毛St.Marc肩背包18,900元。圖／Marc Jacobs提供
Marc Jacobs雲朵白壓紋皮革巨大包袱包38,900元。圖／Marc Jacobs提供
Marc Jacobs雲朵白壓紋皮革巨大包袱包38,900元。圖／Marc Jacobs提供
Marc Jacobs電光綠壓紋皮革迷你包袱包15,900元。圖／Marc Jacobs提供
Marc Jacobs電光綠壓紋皮革迷你包袱包15,900元。圖／Marc Jacobs提供
Marc Jacobs焦糖褐The Curve曲線C包16,900元。圖／Marc Jacobs提供
Marc Jacobs焦糖褐The Curve曲線C包16,900元。圖／Marc Jacobs提供

品牌

延伸閱讀

Marc Jacobs注目新包款來了！隨性、優雅任你切換

台北東區百貨新亮點！ 「新光三越 Diamond Towers」開幕日期、樓層簡介、獨家星級品牌全曝光

放颱風假市區無明顯風雨 台中兩大百貨驚現近500米逛街車龍

海葵颱風來了！南台灣「18間百貨」緊急提早打烊

相關新聞

公東高工出身 新任工藝中心主任陳殿禮提倡「活工藝」

文化部所屬國立台灣工藝研究發展中心今日舉行代理、新任主任交接典禮。新任工藝中心主任陳殿禮出身公東高工木工科，倡議「活工藝...

星宇調高兌換哩程門檻 延至明年3月1生效

星宇（2646）宣布調高里程兌換，今天引起會員反彈，星宇聽到消費者的聲音，下午緊急宣布延到明年3月1日生效。

什麼叫做「帥表」？這就是！泰格豪雅新限量腕表 展現午夜奔馳快感

乍看之下平淡無奇，然而泰格豪雅（TAG Heuer）全新Monaco系列Chronograph Night Driver計時碼表，如同其名，漆黑的夜到來之際才是它發揮時刻，戴上手注定成眾人目光焦點。

新店人看亞洲最大誠品給出評價「以後省去進城的時間」

新店人終於等到新店裕隆城、誠品生活新店開門見客了，今下午3點起開放民眾入場後，立即吸引爆多在地人前往體驗，在地居民表示，...

周邊商機爆發！新光三越信義新天地迎接iPhone換機潮

蘋果iPhone15系列新機將於本周五(22日) 上市，上周(9/15)於官網開賣，帶動一波手機周邊商機，新光三越台北...

誠品行旅館外中餐廳「聚聚樓」進駐亞洲最大誠品

隨著全亞洲最大誠品生活進駐新店裕隆城，誠品行旅跨足中餐領域操刀經營之中餐廳品牌「聚聚樓」也以更大型的營運型態，首度於新北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦