Marc Jacobs全新概念店進駐A8 波卡圓點包款獨家開賣

周年慶前夕，新光三越信義新天地A8大改裝，逾1,500坪全新空間62品牌全新登場，並打造7大輕奢大店聚落。當中，Marc Jacobs全台首間全新概念店進駐新光三越A8，展現品牌重視台北信義商圈的消費商機。

Marc Jacobs新光三越信義新天地A8全新概念店，以全新的設計語彙呈現出嶄新Marc Jacobs品牌形象，從店裝的色調設計、材質的選用，體現前衛風格，打造獨具特色的購物空間。

開放空間店裝使用沉穩低調的灰色作為主色調，兩側流線設計的陳列櫃飾有燈條照明，灰色Marc Jacobs Monogram圖紋壁紙，高質感灰色大理石紋地板，同色調讓視覺延伸營造出寬敞空間的效果。