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Marc Jacobs全新概念店進駐A8 波卡圓點包款獨家開賣
周年慶前夕，新光三越信義新天地A8大改裝，逾1,500坪全新空間62品牌全新登場，並打造7大輕奢大店聚落。當中，Marc Jacobs全台首間全新概念店進駐新光三越A8，展現品牌重視台北信義商圈的消費商機。
Marc Jacobs新光三越信義新天地A8全新概念店，以全新的設計語彙呈現出嶄新Marc Jacobs品牌形象，從店裝的色調設計、材質的選用，體現前衛風格，打造獨具特色的購物空間。
開放空間店裝使用沉穩低調的灰色作為主色調，兩側流線設計的陳列櫃飾有燈條照明，灰色Marc Jacobs Monogram圖紋壁紙，高質感灰色大理石紋地板，同色調讓視覺延伸營造出寬敞空間的效果。
同時推出新光三越A8全新概念店獨賣包款—黑白圓點迷你St. Marc包以及黑白圓點Snapshot相機包，波卡圓點是Marc Jacobs最常使用的印花，可愛時髦優雅兼具，是時尚設計不退流行的元素之一。此外還有全新2023秋冬系列商品已上市，搶眼的The Sack Bag包袱包、融合紐約街頭風和上城優雅面貌The Curve曲線C包，以及The J Marc包等包款，以奶油白、電光綠、冰薰紫，以及芭比粉，點綴經典的黑白色系，為秋冬帶來快樂感的多巴胺色系。
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