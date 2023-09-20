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公東高工出身 新任工藝中心主任陳殿禮提倡「活工藝」

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
文化部政務次長王時思擔任監交人（中），國立工藝研究發展中心代理主任陳登欽（左）及新任主任陳殿禮交接印信。圖／文化部提供
文化部政務次長王時思擔任監交人（中），國立工藝研究發展中心代理主任陳登欽（左）及新任主任陳殿禮交接印信。圖／文化部提供

文化部所屬國立台灣工藝研究發展中心今日舉行代理、新任主任交接典禮。新任工藝中心主任陳殿禮出身公東高工木工科，倡議「活工藝．工藝活」—讓人人生活有工藝品，導引大眾生活品味的提升，帶動消費需求來活絡工藝產業。

文化部政務次長王時思擔任監交人，監交國立工藝研究發展中心代理主任陳登欽及陳殿禮交接印信。王時思指出，陳殿禮是首位以教育人員任用條例任用的主任，為知名木工養成學校公東高工木工科出身，原任職於國立台北科技大學工業設計系專任教授，並擔任木藝中心主任，具備學術、藝術及技術全方位素養。

陳殿禮提出以「活」為中心思想，倡議「活工藝．工藝活」，「活工藝」讓人人生活有工藝品，導引大眾生活品味的提升，帶動消費需求來活絡工藝產業；「工藝活」則鼓勵產出符合現代消費者生活型態的工藝品，讓工藝活重新被激活，進而促進臺灣工藝產業進入民生生活產業。

主任 文化部

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