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什麼叫做「帥表」？這就是！泰格豪雅新限量腕表 展現午夜奔馳快感
乍看之下平淡無奇，然而泰格豪雅（TAG Heuer）全新Monaco系列Chronograph Night Driver計時碼表，如同其名，漆黑的夜到來之際才是它發揮時刻，戴上手注定成眾人目光焦點。
在方型表款中佔有一席之地的Monaco系列，外型有著極高辨識度，在過去半世紀以來，都是鐘表玩家必備設計之一。無論是常規版本或是聯名款，都不斷傳遞泰格豪雅對於F1摩納哥大獎賽的熱情，以及在這條賽道上所創造的傳奇。而甫曝光的Monaco系列Chronograph Night Driver計時碼表，則是呈現了夜間駕馭跑車飛馳的情景與感受，於是大膽地採用了亮藍色夜光塗層於中央的計時小表盤，以及主表盤外側。於是當光線晦暗時，這只計時碼表便會展現出雙色效果，讓在夜間駕車的人，可以立即且簡易的判斷時間，並流露黑暗與光明的對立氣息。
不僅如此，泰格豪雅還為追求速度的人，利用輕量鈦金屬來製作Monaco系列Chronograph Night Driver計時碼表，在飾以黑色DLC類鑽碳塗層，使表款在發出夜光時，更能凸顯強烈視覺對比。而且延續表盤亮藍色夜光概念，翻至透明底蓋時，更會發現黑色自動盤上印有藍色字樣、以及藍色計時導柱輪結構，裡外皆展現獨有魅力。
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