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彷彿兩個世界！誠品新店開門人潮秒灌爆 門外門內對比強烈

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新店人看亞洲最大誠品給出評價「以後省去進城的時間」

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
誠品生活新店慶祝開幕，9/28至10/10誠品會員全店單日消費滿5,000元送500元、指定香氛保養滿8,000元送300元、指定家電滿10,000元送1,000元電子抵用券。圖／誠品提供
誠品生活新店慶祝開幕，9/28至10/10誠品會員全店單日消費滿5,000元送500元、指定香氛保養滿8,000元送300元、指定家電滿10,000元送1,000元電子抵用券。圖／誠品提供

新店人終於等到新店裕隆城、誠品生活新店開門見客了，今下午3點起開放民眾入場後，立即吸引爆多在地人前往體驗，在地居民表示，「展開營運前對它有很多期待但也很怕失望，但今天實際走進來，有被誠品的挑高空間所驚艷，是其他市區百貨少有的設計，加上提供完整的吃喝育樂機能，以後可以省了進城的時間，整體給90分，感覺很滿意。」

生活在新店的陳小姐指出，最喜歡誠品帶來的挑高與廣闊的空間設計，試營運入館的人雖然多，但逛起來不會有擁擠讓人煩躁立刻想奪門而出的感覺。還有誠品書店帶來知性的性能，對我來說，買書、看報紙仍是一種習慣，誠品讓新店多了可以看書、買書的地方，也算是縮短城鄉差距。過去，新店家樂福是新店生活性的指標，以前就只能去那，逛百貨、看電影就只能往台北跑，而新店裕隆城，除了誠品還有威秀影城，以後，若是沒有要買精品，80%的需求都可以在這解決，省去進城的時間。

同樣是新店人的蘇小姐表示，新店比較沒有地方去，假日帶小孩放電就只往家樂福跑，誠品新店開了後，最喜歡它帶來的書店跟餐飲機能，整體設計感也不錯，最欣賞中庭挑高與溫暖的紅磚設計，相較其他百貨商場更有特色。但目前覺得動線較容易搞不清楚方向，整體感打70分。

不少新店人也有感新店裕隆城門外、門內設計落差很大，外部建築顯得太陽剛，呈現出外剛內柔的反差感。

誠品生活新店慶祝開幕，9/28至10/10誠品會員全店單日消費滿5,000元送500元、指定香氛保養滿8,000元送300元、指定家電滿10,000元送1,000元電子抵用券；搭配街口、LINE PAY、悠遊付還可享最高10%加碼回饋。

中秋連假9/28至10/1誠品生活新店推出限時4天「會員日開幕慶」，享多重加碼優惠。9/30更響應「24X24燦爛相傳」計畫，4樓書店24小時不打烊。

誠品生活新店試營運首日展開，吸引大批人潮造訪。記者江佩君／攝影
誠品生活新店試營運首日展開，吸引大批人潮造訪。記者江佩君／攝影
誠品生活新店試營運首日展開，吸引大批人潮造訪，餐廳立即滿位。記者江佩君／攝影
誠品生活新店試營運首日展開，吸引大批人潮造訪，餐廳立即滿位。記者江佩君／攝影
1.9萬坪的誠品生活新店，其寬闊的挑高空間最受在地人喜愛。圖／誠品提供
1.9萬坪的誠品生活新店，其寬闊的挑高空間最受在地人喜愛。圖／誠品提供
誠品生活新店4樓書店，「50米閱讀大道」。圖／誠品提供
誠品生活新店4樓書店，「50米閱讀大道」。圖／誠品提供
誠品書店有新北最大兒童書店。圖／誠品提供
誠品書店有新北最大兒童書店。圖／誠品提供
誠品生活新店4樓書店的30米挑高天井。圖／誠品提供
誠品生活新店4樓書店的30米挑高天井。圖／誠品提供
誠品生活新店店內處處有綠意植栽。圖／誠品提供
誠品生活新店店內處處有綠意植栽。圖／誠品提供

誠品 家樂福

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