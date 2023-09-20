新店人看亞洲最大誠品給出評價「以後省去進城的時間」

新店人終於等到新店裕隆城、誠品生活新店開門見客了，今下午3點起開放民眾入場後，立即吸引爆多在地人前往體驗，在地居民表示，「展開營運前對它有很多期待但也很怕失望，但今天實際走進來，有被誠品的挑高空間所驚艷，是其他市區百貨少有的設計，加上提供完整的吃喝育樂機能，以後可以省了進城的時間，整體給90分，感覺很滿意。」

生活在新店的陳小姐指出，最喜歡誠品帶來的挑高與廣闊的空間設計，試營運入館的人雖然多，但逛起來不會有擁擠讓人煩躁立刻想奪門而出的感覺。還有誠品書店帶來知性的性能，對我來說，買書、看報紙仍是一種習慣，誠品讓新店多了可以看書、買書的地方，也算是縮短城鄉差距。過去，新店家樂福是新店生活性的指標，以前就只能去那，逛百貨、看電影就只能往台北跑，而新店裕隆城，除了誠品還有威秀影城，以後，若是沒有要買精品，80%的需求都可以在這解決，省去進城的時間。

同樣是新店人的蘇小姐表示，新店比較沒有地方去，假日帶小孩放電就只往家樂福跑，誠品新店開了後，最喜歡它帶來的書店跟餐飲機能，整體設計感也不錯，最欣賞中庭挑高與溫暖的紅磚設計，相較其他百貨商場更有特色。但目前覺得動線較容易搞不清楚方向，整體感打70分。

不少新店人也有感新店裕隆城門外、門內設計落差很大，外部建築顯得太陽剛，呈現出外剛內柔的反差感。

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