三觀大顛覆！王陽明現身時間藝術展手上「飛艇」太迷幻

只要有主流，就會有非主流，只要有大眾、也會有小眾。在手表收藏欣賞的領域，除了眾所皆知的主流、集團品牌，強調創意、小批量生產的「獨立製表」，更是不少玩家的賞玩標地。由Swiss Prestige主辦的第七屆「匠心．獨具」時間藝術展（IWST, Independent Watch & Art Salon Taiwan），終於在今日再度舉辦，並邀請了手表與名車玩家、男星王陽明到場，親自分享了他的收藏心路歷程與獨到見解。

同時聚焦在名表、汽車兩種男孩大玩具的王陽明今日表示，他觀察這幾年獨立製表的趨勢越來越夯，市場也越來越大。其中他並對今日參展品牌中的MB&F、URWERK、FERDINAND BERTHOUD印象深刻，像是他今日手上便配戴了URWERK的UR-120 Space Black，讓他聯想到科幻影集「星艦迷航記」，同時他自己也入手了一只URWERK表款，將在近日於社群和大家一同分享。

SwissPrestige葳鑠總經理沈曉慧則表示，本次展出將包含Armin Strom、ARTIME、Ferdinand Berthoud、HYT、Kross Studio、L’Epée、MB&F、REUGE、URWERK，類別橫跨獨立製表、大型宛如裝置藝術的座鐘，以及具有時間顯示附加功能的音樂盒，並帶來合計53只表款、4款音樂盒，是表展歷來最大規模。她並特別推薦了今年才成立並首次參展的ARTIME具有專利的無機板特色，其首只錶款ART01具有雙游絲陀飛輪與功能選擇器，相當值得玩家鑑賞；除此之外，HYT的一只Conical Tourbillon Infinity Sapphires圓錐陀飛輪正在海關清關中，雖不確定能否在表展期間順利抵達會場，但同樣值得期待。