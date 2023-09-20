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三觀大顛覆！王陽明現身時間藝術展手上「飛艇」太迷幻

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
MB & F的HM8 Mark 2腕表，從賽車輪廓得到靈感，轉譯為手表設計語彙，限量33只。圖／URWERK提供
MB & F的HM8 Mark 2腕表，從賽車輪廓得到靈感，轉譯為手表設計語彙，限量33只。圖／URWERK提供

只要有主流，就會有非主流，只要有大眾、也會有小眾。在手表收藏欣賞的領域，除了眾所皆知的主流、集團品牌，強調創意、小批量生產的「獨立製表」，更是不少玩家的賞玩標地。由Swiss Prestige主辦的第七屆「匠心．獨具」時間藝術展（IWST, Independent Watch & Art Salon Taiwan），終於在今日再度舉辦，並邀請了手表與名車玩家、男星王陽明到場，親自分享了他的收藏心路歷程與獨到見解。

同時聚焦在名表、汽車兩種男孩大玩具的王陽明今日表示，他觀察這幾年獨立製表的趨勢越來越夯，市場也越來越大。其中他並對今日參展品牌中的MB&F、URWERK、FERDINAND BERTHOUD印象深刻，像是他今日手上便配戴了URWERK的UR-120 Space Black，讓他聯想到科幻影集「星艦迷航記」，同時他自己也入手了一只URWERK表款，將在近日於社群和大家一同分享。

SwissPrestige葳鑠總經理沈曉慧則表示，本次展出將包含Armin Strom、ARTIME、Ferdinand Berthoud、HYT、Kross Studio、L’Epée、MB&F、REUGE、URWERK，類別橫跨獨立製表、大型宛如裝置藝術的座鐘，以及具有時間顯示附加功能的音樂盒，並帶來合計53只表款、4款音樂盒，是表展歷來最大規模。她並特別推薦了今年才成立並首次參展的ARTIME具有專利的無機板特色，其首只錶款ART01具有雙游絲陀飛輪與功能選擇器，相當值得玩家鑑賞；除此之外，HYT的一只Conical Tourbillon Infinity Sapphires圓錐陀飛輪正在海關清關中，雖不確定能否在表展期間順利抵達會場，但同樣值得期待。

本次的展品中除了多個獨立製表品牌新品，包含Reuge便帶來麥穗、Racing Legends賽車博弈遊戲裝置、Onkõ音樂盒，而L'Epée也有Time Fast II V8賽車時鐘、彩色Grenade手榴彈造型桌鐘等多樣化工業設計風格，完全顛覆想像；在獨立製表領域近年人氣持續火熱的MB&F也帶來了HM8 Mark 2、HM Sapphire Vision等新品。展覽已從今日開始，場地則位於寶麗廣場Bellavita的Art Gallery，地址為台北市信義區松仁路28號B1；展覽的9月21、22兩日將採預約制，9月23日（六）則為開放公眾參觀，時間為早上11點至晚上6點，可電洽02-2700-8927，提前預約。

Swiss Prestige葳鑠總經理Lori沈曉慧。圖／SwissPrestige提供
Swiss Prestige葳鑠總經理Lori沈曉慧。圖／SwissPrestige提供
L'Epée的彩色Grenade手榴彈造型桌鐘，共有8種顏色，金屬工業風格鮮明。記者釋俊哲／攝影
L'Epée的彩色Grenade手榴彈造型桌鐘，共有8種顏色，金屬工業風格鮮明。記者釋俊哲／攝影
王陽明今日出席第七屆「匠心．獨具」時間藝術展，手上更配戴宛如宇宙飛艇般的時計、十足科幻風。圖／URWERK提供、記者吳致碩／攝影（合成圖）
王陽明今日出席第七屆「匠心．獨具」時間藝術展，手上更配戴宛如宇宙飛艇般的時計、十足科幻風。圖／URWERK提供、記者吳致碩／攝影（合成圖）
URWERK特殊的衛星顯時系統，前衛、獨特、具有高辨視度與賞玩樂趣。圖／URWERK提供
URWERK特殊的衛星顯時系統，前衛、獨特、具有高辨視度與賞玩樂趣。圖／URWERK提供
第七屆「匠心．獨具」IWST時間藝術展上，王陽明（右五）與Swiss Prestige葳鑠總經理Lori沈曉慧（左五），以及參展品牌代表們一同合影留念。記者吳致碩／攝影
第七屆「匠心．獨具」IWST時間藝術展上，王陽明（右五）與Swiss Prestige葳鑠總經理Lori沈曉慧（左五），以及參展品牌代表們一同合影留念。記者吳致碩／攝影
本次聯展中帶來麥穗、賽車、手榴彈等豐富造型，完全顛覆對時間的想像。記者釋俊哲／攝影
本次聯展中帶來麥穗、賽車、手榴彈等豐富造型，完全顛覆對時間的想像。記者釋俊哲／攝影
王陽明今日出席第七屆「匠心．獨具」IWST時間藝術展，也分享了他對獨立製表的觀察心得。記者吳致碩／攝影
王陽明今日出席第七屆「匠心．獨具」IWST時間藝術展，也分享了他對獨立製表的觀察心得。記者吳致碩／攝影
ARTIME的首只創作ART01，專利的無機版設計與複雜機芯，是SwissPrestige葳鑠總經理Lori在本次展出中的特別推薦。圖／ARTIME提供
ARTIME的首只創作ART01，專利的無機版設計與複雜機芯，是SwissPrestige葳鑠總經理Lori在本次展出中的特別推薦。圖／ARTIME提供
第七屆的「匠心．獨具」IWST時間藝術展，共呈現9個獨立製表、百年座鐘與手工音樂盒品牌，合計包含53只表款、4個音樂盒，也是歷屆展品最大規模。圖／SwissPrestige提供
第七屆的「匠心．獨具」IWST時間藝術展，共呈現9個獨立製表、百年座鐘與手工音樂盒品牌，合計包含53只表款、4個音樂盒，也是歷屆展品最大規模。圖／SwissPrestige提供

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