誠品新店開門人潮立刻灌爆！門外門內兩個世界

誠品生活歷時8年打造，投入時間、人力、資源成本、面積都創新高的「誠品生活新店」今日下午3點起對外開放，從B1至4樓1.9萬坪的空間終於正式亮相曝光，其中12米挑高巨型圓拱梯廳與書店30米天井，是「誠品生活新店」最讓人驚喜的美麗設計。自新店裕隆城外觀設計曝光後，其實被民眾調侃「看起來像科技公司廠房或商辦，不像商場」，但誠品生活新店內部設計則打破這種印象，誠品生活通路發展事業群總監賴光耀指出，「建築外觀非我們能控制，把外面跟裡面呈現不一樣的世界，是我們想要達到的目的。」

新店裕隆城案讓新店人期待了許久，現在終於有一座大型商場誕生，早在中午前，門外即有許多民眾等待入場，下午3點一到，門外民眾蜂擁而至入館搶先體驗，人潮立即灌爆誠品書店，多家下午茶餐廳立即滿位，可見在地人對新商場的捧場。試營運期間全館約有7成品牌營業，至9月28日正式開幕當天，約7、8家餐飲要等到10月陸續開幕外，其他品牌皆會營業。

誠品生活新店營業主力有三大項目，餐飲、生活風格與誠品自營品牌，呼應在地人對餐飲的高度需求，全店250個品牌中，餐飲品牌近80家，誠品新店店從B1至4樓，逐樓都有餐飲品牌進駐，將是新店區域重要的供餐聚集地，餐飲面積占比達35%至40%，業績占比將達45%至50％，甚至可望超過5成，誠品自營品牌也在新店店有最完整的呈現。

品牌陣容曝光後，對於外界有「這是間最像商場的誠品」，賴光耀回應，「雖然不像過往大走文創路線，有更多生活風格品牌進駐，但我們不會稱為商場而是會視為作品，中庭的大型挑高空間是我們為新店帶來的最大致敬，這也是其他在乎坪效的商場少有的設計，如何創造場域讓人印象深刻的記憶點，是我們重視的。」

除了新店在地30萬居民，周邊像是木柵、文山、景美等大台北南區，都是潛在目標民眾，加上鄰近北二高，板橋、中永和車程半小時內可抵達，誠品估計以30分鐘距離來看，周邊可接觸到60萬居民。交通方面，除了有1,500個停車位，在大坪林、七張、小碧潭皆設有接駁車，試營運即開始啟動。

誠品估計，9月28日試營運首日可吸引4、5萬人造訪，首月可破百萬人潮，第一年吸引千萬人潮。